Зачем себя так уродовать? Старшего сына Эвелины Бледанс затравили из-за зеленого ирокеза на голове

СЕГОДНЯ 11:55 2018-03-25T12:35:09+03:00

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Сын Николай в подростковом возрасте принял решение остаться жить с папой и переехал к нему в Израиль, где тот к тому времени развернул бизнес. Сама Эвелина не раз в интервью признавалась, что у старшего наследника была обида на нее за то, что много времени уделяла работе, потом новому супругу, а его спокойно отпустила к отцу. Но сама Бледанс говорит, что это решение тогда далось ей нелегко, и хорошо, что со временем им удалось снова сблизиться с сыном. Вот и теперь, когда артистка приехала в Израиль, первым делом они отправились на прогулку с Колей. Снимком со взрослым сыном актриса поделилась в своем инстаграме. Надо отметить, что недавно Николай полностью сменил стиль: выбрил ирокез и покрасил его в зеленый цвет.

«В Израиле с сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото в сеть», - подписала трогательный кадр Эвелина.

Но поклонники стиль парня не оценили, посчитав, что он выглядит как чистый фрик на фоне элегантной и стильной мамы.

«Мда, лучше бы вы его не уговаривали фотографироваться. Выглядит он странно, неадекватно», «Стильный парень, но мама смотрится намного круче его», «Не понимаю, зачем так себя уродовать? Как клоун», «Интересно, а чем занимается сынок? На какую работу можно приходить в таком виде?» - поделились своими мнениями фанаты телеведущей.

Сама Бледанс комментировать негативные отклики не стала. Она говорит, что после рождения младшего сына Семы, у которого диагностировали синдром Дауна, у нее появилась броня против негатива, и она старается не реагировать на злые комментарии недоброжелателей. Тем более, недавно Бледанс закрутила новый роман и вполне счастлива.

Кстати, когда родился Семён, Эвелина первым делом написала об этом старшему сыну. Он ответил не сразу, дней через пять: «Ну, клево».

- У меня даже не было возможности сообщить ему, какой у Сёмы диагноз — в двух словах об этом как-то не скажешь, - рассказывает Эвелина. - Тем временем журналисты то и дело задавали мне вопрос: «Как ладят между собой братья? Полюбил ли Семёна Коля?» Мне приходилось как-то обходить эту больную тему… Как признаться людям, что мой собственный сын не только брата, но и меня саму знать не хочет?

Сёма был совсем крошечным, когда Эвелина окольными путями узнала, что Коля из Швейцарии переезжает в Израиль, где ему нужно было пройти армию. Эвелина с сестрой решили ехать на присягу.

- Мы с Колей долго-долго разговаривали, - рассказывает Бледанс. - Только в машине, по дороге в аэропорт, речь у нас зашла о Сёме. Я говорю: «Ты же, наверное, видел фотографии своего брата в Интернете?» — «Ну видел...». Про синдром ни я, ни он — ни слова, и я все никак не пойму, что Коля думает о своем брате? И тут я достаю свой телефон и начинаю показывать ему Сёмины фотки: «Смотри, вот тут он шланг срывает с душа. А вот тут плавает в надувном круге... А это он причесывается... А вот он ест...». И Коле понравились эти фотографии! Он смеялся, говорил: «О-го!». Видно было, что этот ребенок — его брат — Коле не безразличен! Задаю вопрос: «А когда ты к нам приедешь? Когда познакомишься с Семёном?». Говорит: «В первый год службы нам нельзя из страны выезжать, а потом можно будет в отпуск». — «И тогда ты сразу к нам?» — «Ну, попытаюсь...».

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