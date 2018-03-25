2018-03-25T12:37:59+03:00
Звезды

Как мама Стифлера: поклонники не узнали Семенович на свежих фотографиях

Фанаты подозревают, что увлечение уколами красоты дало обратный эффект
Ольга АНТОНОВА
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Экс-солистка «Блестящих», кажется, настолько увлеклась уколами красоты, что на некоторых снимках смотрится как совершенно другой человекЭкс-солистка «Блестящих», кажется, настолько увлеклась уколами красоты, что на некоторых снимках смотрится как совершенно другой человекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поклонники не раз уличали Анну Семенович в ретуши своих снимков, то талия на фотографиях становилась неприлично узкой, то слишком стройной фигура. Не говоря уже о слишком, чересчур гладком лице, без единой морщинки.

Но на последних фотографиях, которыми артистка делится со своими поклонниками в сети, речь уже идет не о фотошопе, а о серьезных косметологических услугах. Причем экс-солистка «Блестящих», кажется, настолько увлеклась уколами красоты, что на некоторых снимках смотрится как совершенно другой человек. Куда подевался острый подбородок, большие глаза Анны? Теперь у Семенович круглое лицо, высоко подняты брови и снова ни одной морщинки. Ну хотя бы тут стабильность. А тут еще и сама Аня добавила дров в костер обсуждения поклонниками своей внешности, заявив, что женщина должна быть разной.

«На лыжах – спортивной, на работе – умной, а дома- нежной и сексуальной», - вывела формулы женской привлекательности звезда. Так-то оно так, но не настолько же разной?!

К слову, поклонники перемены во внешности звезды не оценили, посчитав, что сейчас она выглядит как-то старше и очень похожа на маму Стифлера. Эта героиня Дженифер Кулидж из комедии «Американский пирог» в свое время стал мемом, символизирующим сексуальную, но не слишком молодую маму одноклассника, о романе с которой мечтают все ровесницы сына.

Слева мама Стифлера (Дженифер Кулидж), а справа - Анна Семенович. Фото: кадр из фильма, instagram.com

Слева мама Стифлера (Дженифер Кулидж), а справа - Анна Семенович. Фото: кадр из фильма, instagram.com

Впрочем, среди поклонников звезды нашлись и те, кто заступился за кумира. Мол, именно сейчас Семенович выглядит лучше, чем всегда и осуждать девушку за то, что она стремится выглядит хорошо и молодо- плохой тон.

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