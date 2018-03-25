2018-03-25T13:53:07+03:00
Здоровье

Девушка-диджей лишилась большой силиконовой груди из-за морепродуктов

Ей пришлось срочно лечь под нож хирурга
Ольга АНТОНОВА
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Диджей Ленг Йен – красивая девушка, на которую приятно смотреть и чьи фото еще приятнее лайкатьДиджей Ленг Йен – красивая девушка, на которую приятно смотреть и чьи фото еще приятнее лайкатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Диджей Ленг Йен – это что-то вроде наши Маши Малиновской, только в Малазии. Красивая девушка, на которую приятно смотреть и чьи фото еще приятнее лайкать, еще иногда встает за пульт, чтобы встряхнуть дискотеки южноазиатских столиц. Правда, на ближайшие пару месяцев девушке пришлось отменить все свои гастроли, ее ждет трудный реабилитационный период после того, как девушка чуть не простилась с жизнью.

Эта операция спасла девушке жизнь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта операция спасла девушке жизньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время командировки в Сингапур Ленг Йен не смогла удержаться и заказала в местном ресторане тройную порцию морепродуктов. Потом шампанского и еще порцию. О том, что что-то пошло не так, диджей задумалась на следующее утро, когда почувствовала слабость и апатию. Потом пришла дикая боль, от которой даже трудно было дышать. Взлетела вверх температура, начался жар.

Во время командировки в Сингапур Ленг Йен не смогла удержаться и заказала в местном ресторане тройную порцию морепродуктов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во время командировки в Сингапур Ленг Йен не смогла удержаться и заказала в местном ресторане тройную порцию морепродуктовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приехавшие врачи заявили, что состояние красавицы – аллергическая реакция на морепродукты. Точнее, на их злоупотребление. Самые аллергенные из них, кстати, мидии. Девушке вкололи укол, но облегчение она испытала недолго. Когда она вернулась в Малайзию, выяснилось, что у диджея опухла грудь и пошел отек на спине. Снова больница, осмотр, анализы. Тут уже стало ясно, что в организме началось воспаление и вокруг имплантов скопился гной. Ленг Йен пришлось лечь под нож хирурга, чтобы удалить гной со спины и почистить левый имплант. Эта операция спасла девушке жизнь. Сейчас она по-прежнему под капельницами. Но верит, что скоро сможет вернуться к работе.

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