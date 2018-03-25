«Филя, отдай балахон!»: Киркоров нарядился под Пугачеву

СЕГОДНЯ 14:53 2018-03-25T15:24:09+03:00

Филипп где-то разыскал точную копию красно-чёрного балахона АБ, в котором певица порхала на сцене в 70-х Фото: Александр ГЛУЗ

Примадонна попросила бывшего мужа больше так не делать

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Как известно, летящий балахон для Аллы Пугачёвой придумал в самом начале ее карьеры модельер Вячеслав Зайцев. В нем АБ сверкала в фильме «Женщина, которая поёт». Потом Алле Борисовне делали платья под «летучую мышь» и другие дизайнеры. Певица объясняла, мол, такой наряд - не только ее визитная карточка, но и ещё отличный способ скрыть лишние кило.

А потом у АБ появился новый стилист и заставил певицу закинуть балахоны в чулан.

- У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, - объяснил «КП» Алишер.

Пользуясь случаем, любимую одежду звезды включил в своё шоу «Я» Филипп Киркоров.

А главное - Филипп где-то разыскал точную копию красно-чёрного балахона АБ, в котором певица порхала на сцене в 70-х.

Киркоров сопротивляться не стал, объяснил своей музе, что натянул ее балахон, поскольку в зале присутствовал ее первый мужФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Борисовна, увидев выступление бывшего мужа в балахоне в Литве, отреагировала на наряд Филиппа в шутливой форме: «Филя, отдай мой балахон!».

Киркоров сопротивляться не стал, объяснил своей музе, что натянул балахон, поскольку в зале присутствовал первый муж Пугачевой - Миколас Орбакас. Дескать, решил напомнить отцу Кристины Орбакайте его юность.

- Все, все, Аллуся, выслал FEDEX из Таллина OVERNIGHT доставкой!! -пообещал вернуть балахон бывшей жене Филипп Киркоров. - В Шауляй «приступ» ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности.