Видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: как люди спасались из горящего здания

СЕГОДНЯ 03:15 2018-03-26T03:15:26+03:00

Пожар в кемеровском торговом центре. Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» унесла четыре десятка жизней, почти 70 человек все еще числятся пропавшими без вести. Публикуем видео пожара в Кемерово

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По последним данным, жертвами страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали 37 человек. Девять из них - дети. Большинство тел погибших спасатели обнаружили на последнем, четвертом этаже здания. Люди пытались выбраться из горящего здания, но было уже поздно: по словам очевидцев, сигнализация при пожаре не прозвучала, а когда люди бросились к лифтам - те уже не работали. Тогда некоторые посетители побежали на крышу:

- Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные, - рассказала Любовь Васенко.

Страшное видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово появилось в соцсетях. Некоторые люди, в надежде спастись из полыхающего здания, прыгали с крыши и из окон. На земле их с помощью натянутых покрывал пытались поймать прохожие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644439" frameborder="0"></iframe> Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших

Неравнодушные люди были и в самом полыхающем здании:

- Детей из кинозала выводил один мужчина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали... Бежали кто куда: кто на эскалатор, кто на лифт. Ребенок сказала, что давка была, но никто не толкался, все спускались спокойно, - рассказала "КП" кемеровчанка Олеся Чащина, чей сын в этот день оказался в злополучном ТЦ.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта в 16 часов по местному времени. Огонь возник в детской развлекательной комнате, пламя быстро распространилось от поролоновых кубиков в «мягком бассейне».

Спустя 14 часов после начала пожара 41 ребенок по-прежнему числится пропавшим без вести. Всего же родные ничего не знают о судьбе 64 человек. Большинство из них оказались заблокированы в кинозале на четвертом этаже посреди полыхающего здания. Спасатели не добрались к ним до сих пор. Как сообщает со ссылкой на источник "Интерфакс", из-за пожара просели несущие конструкции здания, возникла угроза обрушения. Из-за этого сотрудники экстренных служб были вынуждены покинуть четвертый этаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644452" frameborder="0"></iframe> Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

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В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.

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