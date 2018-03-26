2018-03-26T03:15:26+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: как люди спасались из горящего здания

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» унесла четыре десятка жизней, почти 70 человек все еще числятся пропавшими без вести. Публикуем видео пожара в Кемерово
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1

Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети

Изменить размер текста:

По последним данным, жертвами страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали 37 человек. Девять из них - дети. Большинство тел погибших спасатели обнаружили на последнем, четвертом этаже здания. Люди пытались выбраться из горящего здания, но было уже поздно: по словам очевидцев, сигнализация при пожаре не прозвучала, а когда люди бросились к лифтам - те уже не работали. Тогда некоторые посетители побежали на крышу:

- Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные, - рассказала Любовь Васенко.

Страшное видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово появилось в соцсетях. Некоторые люди, в надежде спастись из полыхающего здания, прыгали с крыши и из окон. На земле их с помощью натянутых покрывал пытались поймать прохожие.

Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших

Неравнодушные люди были и в самом полыхающем здании:

- Детей из кинозала выводил один мужчина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали... Бежали кто куда: кто на эскалатор, кто на лифт. Ребенок сказала, что давка была, но никто не толкался, все спускались спокойно, - рассказала "КП" кемеровчанка Олеся Чащина, чей сын в этот день оказался в злополучном ТЦ.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта в 16 часов по местному времени. Огонь возник в детской развлекательной комнате, пламя быстро распространилось от поролоновых кубиков в «мягком бассейне».

Спустя 14 часов после начала пожара 41 ребенок по-прежнему числится пропавшим без вести. Всего же родные ничего не знают о судьбе 64 человек. Большинство из них оказались заблокированы в кинозале на четвертом этаже посреди полыхающего здания. Спасатели не добрались к ним до сих пор. Как сообщает со ссылкой на источник "Интерфакс", из-за пожара просели несущие конструкции здания, возникла угроза обрушения. Из-за этого сотрудники экстренных служб были вынуждены покинуть четвертый этаж.

Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

ВАЖНО

В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил". Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)

Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 69 человек. Среди них - 40 детей. По словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, это те люди, о которых родственникам ничего не известно.

По последним данным, погибли 37 человек. Кроме того, в больницы города с ожогами, отравлением газом и различнымии травмами попал 31 пострадавший. Во многом масштаб трагедии мог быть обсуловлен многочисленными нарушениями в торгово-развлекательном центре (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Версия пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово: Огонь вспыхнул из-за поджога в батутной комнате
По последним данным, в результате пожара в Кемерово более 30 человек пострадали, 35 числятся пропавшими без вести. Власти назвали предварительную версию пожара в ТЦ "Зимняя Вишня"
Новости 24
ПВО Саудовской Аравии перехватили семь ракет, запущенных из Йемена
Захарова: Трагедия в Кемерово должна стать уроком для всех
СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
На третьем этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены новые очаги возгорания
Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Одной из версий причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово называют неисправную электропроводку
Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37
Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14
В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи
СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии
Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН
Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово
В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово
Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля
Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка