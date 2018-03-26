Видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: как люди спасались из горящего здания
Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети
По последним данным, жертвами страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали 37 человек. Девять из них - дети. Большинство тел погибших спасатели обнаружили на последнем, четвертом этаже здания. Люди пытались выбраться из горящего здания, но было уже поздно: по словам очевидцев, сигнализация при пожаре не прозвучала, а когда люди бросились к лифтам - те уже не работали. Тогда некоторые посетители побежали на крышу:
- Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные, - рассказала Любовь Васенко.
Страшное видео пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово появилось в соцсетях. Некоторые люди, в надежде спастись из полыхающего здания, прыгали с крыши и из окон. На земле их с помощью натянутых покрывал пытались поймать прохожие.
Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших
Неравнодушные люди были и в самом полыхающем здании:
- Детей из кинозала выводил один мужчина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали... Бежали кто куда: кто на эскалатор, кто на лифт. Ребенок сказала, что давка была, но никто не толкался, все спускались спокойно, - рассказала "КП" кемеровчанка Олеся Чащина, чей сын в этот день оказался в злополучном ТЦ.
Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта в 16 часов по местному времени. Огонь возник в детской развлекательной комнате, пламя быстро распространилось от поролоновых кубиков в «мягком бассейне».
Спустя 14 часов после начала пожара 41 ребенок по-прежнему числится пропавшим без вести. Всего же родные ничего не знают о судьбе 64 человек. Большинство из них оказались заблокированы в кинозале на четвертом этаже посреди полыхающего здания. Спасатели не добрались к ним до сих пор. Как сообщает со ссылкой на источник "Интерфакс", из-за пожара просели несущие конструкции здания, возникла угроза обрушения. Из-за этого сотрудники экстренных служб были вынуждены покинуть четвертый этаж.
Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре
ВАЖНО
В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил". Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации
В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.
Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)
«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ
В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)
Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы
В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 69 человек. Среди них - 40 детей. По словам замглавы управления МЧС по региону Евгения Дедюхина, это те люди, о которых родственникам ничего не известно.
По последним данным, погибли 37 человек. Кроме того, в больницы города с ожогами, отравлением газом и различнымии травмами попал 31 пострадавший. Во многом масштаб трагедии мог быть обсуловлен многочисленными нарушениями в торгово-развлекательном центре (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»