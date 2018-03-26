"Боже, почему за чью-то халатность, жадность и идиотизм расплачиваются дети?!" - звезды высказались о трагедии в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-26T13:21:16+03:00

Цветы и игрушки у торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" на проспекте Ленина в Кемерово, где накануне в результате пожара погибли более 50 человек. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Во всех сердцах в нашей стране отозвалась ужасная трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Боль, шок, злость - по другому нельзя реагировать в такой ситуации. Наши артисты поделились своими эмоциями.

Максим Галкин:

- Страшная трагедия в кемеровском торговом центре. Переживаем всей семьёй. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности. Техническая оснащённость и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да ещё и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка. Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т.д. Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность.

Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесёт" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток. Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье среди бела дня погибать несколько десятков детей от пожара. Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно! Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернёшь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось, чтобы работа по повышению безопасности не закончилась сразу после волны авральных проверок, которые пройдут по всей стране. Россия станет Великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить. Сердце кровью обливается от одной мысли о случившемся. Самые глубокие соболезнования от нашей семьи родным погибших! Душой с вами!

Николай Басков:

- Полная безответственность , пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям !!! Кемерово-Дети !!! Глубоко соболезную всем родным.

Кристина Орбакайте:

- Боже, почему за чью-то халатность, жадность и идиотизм расплачиваются невинные люди, детские жизни! Это страшная трагедия.

Александр Розенбаум:

- Это такая тагедия. Мы неделю назад были в Кемерово... Сейчас пожарных хочу поддержать, людей, которые принимают участие в спасении и лечении людей.

Сергей Лазарев:

- Боже!!!! Какая ужасная трагедия в Кемерово!! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек!! Ужасно! Господи!! Мои соболезнования семьям погибших...

Елена Темникова:

- Горе. Кемерово. Октябрьский 22, сдача крови для пострадавших производится с 8 утра. Помогите. Страшно. Детки звонили родителям. Невозможно читать. Сердце разрывается.

Лера Кудрявцева:

- Ну нет слов, их нет! Одна злость и беспомощность, это же какое горе!!!!

Яна Рудковская:

- Пока в глазах у тех, кто строит и эксплуатирует торговые центры, в голове будут мелькать только коммерция и доллары, а у властей и прочих служб (пожарных и охранных), кто принимает и проверяет ввод в эксплуатацию здание, а также проверяет в течении года, как работает здание,снова эта же коммерция, мы так и будем сидеть и ждать когда же у нас все наладится,да не наладится!!!!!! Вы проверьте по всей России торговые центры, там сплошь и рядом такие нарушения, от эвакуационных узких выходов до неработающих пожарных сигнализаций, так как если они работают в норме, то должен быть не только сигнал тревоги,но должна автоматически включаться вода, которая должна была бы, по правильной сути,блокировать огонь! Все эти взяточники, которые принимают здания и эти «коммерсанты-владельцы», чтобы побыстрее начать собирать прибыль и аренду, думают только о своём обогащении. Но не думают о том, что в эти, так называемые и популярные «торговые центры», каждый день приходят тысячи семей с детьми и даже не подозревают,что каждый день рискуют своими жизнями из-за алчных чиновников и владельцев зданий!Мы скорбим вместе с Вами, Кемерово,надеюсь что виновных жестоко накажут и после этого проверят все торговые центры по всей России,так этот беспредел должен когда-то уже закончится,ну а то что Губернатор Тулеев не приехал на место трагедии -катастрофическая ошибка! Кто-то из чиновников уточнил «кортеж Губернатора может помещать машинам МЧС» - какой кортеж, Товарищи, Вы в своём уме? Пешком идите, ползите, там дети погибают!!! Вот это конечно главный беспредел!

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