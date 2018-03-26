2018-03-26T14:45:38+03:00
Политика

Российская армия подавила НАТО

Киберинститут Военной академии (ACI) США выпустил учебный комикс о столкновении вооруженных сил сил России и Североатлантического блока
Виктор БАРАНЕЦ
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В финале комикса российские войска врываются в здание американского консульства.В финале комикса российские войска врываются в здание американского консульства.
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Посмотрев этот материал, подумал: это провокационный фейк, выпущенный не солидным учебным заведением, а каким-то американским ведеолюбителем. Который болен шизофренией в ярко выраженной антироссийской форме. Впрочем, судя по некоторым картинкам, у авторов случаются проблески мысли, присущие ушлым «кашеварам» информационно-психологической войны.

По сюжету комикса вооруженное противостояние «Запада и Востока» начинается в 2027 году - из-за решения Румынии и Молдавии объединиться. Россия против. И потому подгоняет к границам последней армаду танков. Бронемашины почему-то изготовились в броску на Запад с территории... Украины. Непрозрачный намек на то, что незалежная уже «захвачена русскими».

По сценарию комикса, конфликт начался после объявления об объединении Молдовы и Румынии.

По сценарию комикса, конфликт начался после объявления об объединении Молдовы и Румынии.

Заваривается масштабный конфликт с использованием роботов и беспилотников, - высокотехнологичная Российская армия в ходе кибератаки выводит из строя все вооружения НАТО и побеждает альянс. Финал - захват россиянами консульства (или посольства) США в одном их европейских городов.

Не хватает только американских (натовских) генералов и солдат, сдающихся в плен российским ордам.

Все это выглядит странно. Ведь президент США на всех углах твердит, что американская армия - самая сильная в мире. Неужели Пентагон считает иначе, выпуская такие панические комиксы? Или это тонкая издевка - но над кем?

А может, все затеяно ради того, чтобы «чтобы всерьез заставить американских военных задуматься, по каким сценариям могут проходить войны будущего»?

Конечно, нападение Российской армии на войска НАТО выглядит как надуманная авантюра. Но главный вывод солдаты блока все-таким сделают: с русскими лучше не связываться - потому как поражение от них неизбежно. И это уже не комикс - это жизнь...

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