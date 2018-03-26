Домашний футбольный чемпионат и мощная армия - Лондон мечтает о российской «аннексии»

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-26T14:48:59+03:00

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В британской «Таймс» вышла совершенно неожиданная и прелюбопытная статья «Мы не можем одолеть русских, так давайте к ним присоединимся».

- Мы покинули самый большой в мире торговый блок, и каждый говорит, что это конец света. Но его не будет, если мы присоединимся к другому. Время, очевидно, посмотреть на Восток, - рассуждает автор Джайлс Корен.

Статья появилась на страницах влиятельной газеты "Таймс".

Причем на Восток смотреть он предлагает не для равноправного сотрудничества. И перечисляет выгоды.

- Владимир Путин амбициозен в отношении новых территорий... Если скоро произойдет аннексия, то мы можем стать страной, где проведут Чемпионат мира по футболу (давняя боль англичан, которых здесь обошла Россия. - Ред.). Нам не придется бойкотировать турнир, мы будем играть у себя дома! С девятого места в мире наша армия переместится на второе, - мечтает Корен.

Российские дипломаты такой английский юмор оценили.

- Отличный стартап, - ответило «Таймс» посольство РФ в Британии на своей страничке в Твиттере.