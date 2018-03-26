Путин изменил график в связи с трагедией в Кемерово

СЕГОДНЯ 14:38 2018-03-26T14:40:04+03:00

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- Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - рассказал журналистам о реакции президента страны на трагедию в Кемерово пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин сразу после доклада министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о случившемся в торговом центре пожаре поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по мобилизации сил и средств. Кроме этого президент поручил доставить все необходимые силы МЧС, включая робототехнику и беспилотную авиацию, из Красноярска и Москвы, были даны поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению.

В понедельник Путин принял решение изменить свой график работы, перенеся на более поздние сроки назначенную церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

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