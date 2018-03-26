2018-03-26T14:40:04+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Путин изменил график в связи с трагедией в Кемерово

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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- Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - рассказал журналистам о реакции президента страны на трагедию в Кемерово пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин сразу после доклада министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о случившемся в торговом центре пожаре поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по мобилизации сил и средств. Кроме этого президент поручил доставить все необходимые силы МЧС, включая робототехнику и беспилотную авиацию, из Красноярска и Москвы, были даны поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению.

В понедельник Путин принял решение изменить свой график работы, перенеся на более поздние сроки назначенную церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

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Поселок Трещевский Кемеровской области выглядит вымершим. На улицах - ни души, многие прильнули к экранам телевизора, но все равно не знают верить ли новостям. А кто смог, тот уехал в областной центр. Там на месте трагедии ищут ответ на главный вопрос - кто бросил детей из 5А в огненной ловушке в злополучной «Зимней вишне» (подробности)

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Не первый и, возможно, не последний: где и когда еще происходили крупные пожары в торговых центрах

Казань, ТЦ «Адмирал».

11 марта 2015 года.

Сигнал о пожаре в ТЦ «Адмирал» на улице Клары Цеткин поступил в МЧС в 12.54. А уже во втором часу дня столб дыма был виден в нескольких районах города. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров, часть комплекса рухнула, из здания эвакуировали более 650 человек. Несмотря на смертельную опасность, многие торговцы до последнего пытались спасать свой товар, а потом, когда уже в здание было зайти невозможно, прорваться через оцепление, - туда, где уже все полыхало… (подробности)

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