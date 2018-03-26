2018-03-26T15:43:46+03:00
Экономика

Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ-2018

Представители израильских компаний и бизнес-структур выступят в панельных сессиях, посвященных сельскому хозяйству, медицине, экологии
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Израильская сторона намерена принять самое активное участие в деловой и культурной программе предстоящего Форума.Израильская сторона намерена принять самое активное участие в деловой и культурной программе предстоящего Форума.
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В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Кореном.

В фокусе внимания были вопросы участия израильской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, а в более широком плане - перспективные направления сотрудничества между Россией и Израилем в области торговли и инвестиций.

«Израиль входит в число ведущих торгово-экономических партнеров России в ближневосточном регионе. Уверен, что позитивная динамика российско-израильских отношений сохранится в обозримом будущем, что позволит укрепить традиционно сложившиеся прочные связи между нашими государствами», — отметил Антон Кобяков.

Как подчеркнул Гарри Корен, израильская сторона намерена принять самое активное участие в деловой и культурной программе предстоящего Форума. Представители израильских компаний и бизнес-структур выступят в панельных сессиях, посвященных проблематике сельского хозяйства, медицины, экологии. Особую заинтересованность в участии проявляют представители израильских высокотехнологических компаний и успешно зарекомендовавших себя стартапов.

Израильский дипломат сообщил о том, что делегацию его страны может возглавить Министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима, сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин.

Стороны также рассмотрели возможность организации на ПМЭФ-2018 двустороннего мероприятия в формате бизнес-диалога Россия — Израиль или тематического круглого стола.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в рамках мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс». В конкретном плане была достигнута договоренность об установлении партнерских отношений между Фондом «Росконгресс» и Институтом экспорта Израиля.

«Взаимодействие в рамках ключевых деловых мероприятий, организуемых Фондом „Росконгресс“, безусловно, укрепит наработанные связи и будет способствовать расширению отношений, тесному сотрудничеству и дальнейшему развитию делового и культурного диалога между Россией и Израилем», — подчеркнул Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум -2018 состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Оператором форума выступит фонд «Росконгресс» - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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