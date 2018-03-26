2018-03-26T15:48:53+03:00
Экономика

«Лидеров России» пригласили на форум в Санкт-Петербург

Победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года
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ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации.ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации.
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По словам советника Президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, в рамках Форума 2018 года получит развитие направление, связанное с поддержкой значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и молодых активистов со всей России.

«Девиз ПМЭФ 2018 года — «Создавая экономику доверия». Мы хотим подчеркнуть, что посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире. Активное обсуждение и продвижение на Форуме традиционно получат проекты в области инноваций, в сфере прорывных технологий и научных разработок и др. Вместе с тем, мы намерены уделить внимание поддержке лучших социальных, благотворительных и управленческих практик. С этой целью мы, в частности, пригласили руководителей „нового поколения“ — победителей конкурса „Лидеры России“ — для сотрудничества в рамках открытых на ПМЭФ форматов», — отметил он.

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом Президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Подробности на официальном сайте Форума: https://forumspb.com

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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