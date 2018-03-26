Родным каждого погибшего в Кемерово правительство выплатит по 1 миллиону рублей

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-26T17:43:35+03:00

Премьер поручил до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли как можно быстрее получить материальную помощь. Фото Дмитрий Астахов/ТАСС

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В понедельник премьер Дмитрий Медведев провел в подмосковных «Горках» совещание по своими заместителями, на котором обсуждалась помощь семьям погибших и пострадавших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

- От лица правительства хотел бы принести искренние соболезнования. Это, действительно, страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны, - сказал Медведев и попросил почтить память погибших минутой молчания.

Премьер сообщил, что из резервного фонда правительства семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей на каждого погибшего.

- Главная задача на сегодняшний день - поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает горячая линия, - сказал Медведев.

Премьер поручил до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли как можно быстрее получить материальную помощь.

Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, психологическую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово оказывают 52 врача, кроме того, в город направлена бригада в составе 31 психолога из государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

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Как помочь пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Рассказываем, куда можно перечислить деньги и где сдать кровь, чтобы поддержать и помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стал настоящей трагедией для всей страны. С утра люди несут цветы к зданию, где от огня погибли десятки людей, где в дыму задыхались дети. Власти уже заявили, что семьи погибших получат денежную компенсацию. Но поддержать Кемерово сегодня хотят тысячи людей по всей стране. Рассказываем о том, как можно помочь пострадавшим и семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". (подробности)