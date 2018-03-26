Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове: Очень жаль и детей, и взрослых. Но не надо сразу все развлекательные центры - под запрет. Только - контроль!

СЕГОДНЯ 19:20 2018-03-26T19:32:52+03:00

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- Иосиф Давыдович, страшная трагедия в Кемерове, много детей погибло…

- А я бы так не разделял - вот дети погибли, вот - взрослые... Трагедия эта - большая и общая. Наша общенациональная беда… И она отразилась в сердцах всех тех людей, которые относятся нормально к детям, относятся нормально к жизни.

Я отправил в Кузбасс, на имя губернатора Амана Тулеева, телеграмму соболезнования. Несчастье касается не только Кузбасса, а я люблю этот трудовой край - это беда всей России... Да и, думаю, всего нормального мирового сообщества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644568" frameborder="0"></iframe> Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове.

- Как вы считаете, сейчас уже можно извлечь какие-то уроки из случившегося?

- Я бы поставил вопрос так - какие выводы можно сделать?

Первый - эту катастрофу спровоцировала расхлябанность тех, кто должен был заботиться о людях и отвечать за безопасность посетителей торгового центра. Ну, что это такое – все аварийные выходы были закрыты? Противопожарные средства были перекрыты… Безобразие! И с этим, думаю, в самое ближайшее время разберутся компетентные органы. Уже разбираются.

Но и запрещать развлекательные центры я бы не стал. Это - второй мой вывод. Наоборот, нужно их открывать для наших детей.

- После всего, что произошло... Почему вы так считаете?

- Потому что дети должны где-то отдыхать, смотреть фильмы, развлекаться. Ребята должны жить в современном мире. Но мы, взрослые, обязаны все предусмотреть и при строительстве этих центров, и при эксплуатации. Такие центры должны быть под контролем.

Иначе... Вот какая-то неведомая сила, будь она проклята, снова может привести к трагедии. Об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Да, нам всем сейчас непросто. Но мы выдержим и эту беду. Должны выдержать. И сделать все, чтобы подобная трагедия уже никогда не повторилась.

А русофобство, которым пытаются окружить нашу страну, ни за что не погасит нашу боль за утраченные жизни, наше сочувствие родственникам погибших. Потому что более сердобольного и более сочувствующего ближнему народа, чем в России, я не знаю.

И ничто не погасит наш патриотизм...

Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове и о детях борющегося Донбасса 00:00 00:00

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ И ПОЛИТИК

«Ребятишек борющегося Донбасса мы в обиду не дадим!»

- ...Но у меня в эти дни и часы болит душа и вот еще о чем. Когда взрослые люди, тем более, сановные чиновники, скажем, в лице так называемого президента Украины Порошенко, который, обогатившись на конфетном бизнесе, гуляет по Европе, гуляет по Украине, ожидая подачек со стороны США... Который, превратившись в разрушителя, громко объявляет о том, что мои дорогие дети борющегося Донбасса будут жить в подвалах и учиться будут в подвалах. Ну, как может такое сказать отец четверых детей?

- Вот он, Порошенко, любуясь собою, вещает на английском языке, забыв про свой родной украинский. Хотел бы ему напомнить – я учился украинскому языку сразу же после войны, в 45-м - 46-м годах, но знаю его до сих пор и с уважением отношусь к нему.

- Так называемый президент Украины запрещает все русское, превратил человека, которого мы, дети войны, боялись - я имею ввиду Бендеру, в «Героя нации», называет его именем проспекты и улицы. А памятники генералу-освободителю Ватутину, который погиб за Украину, сносят... Как такие вещи можно прощать и допускать как их можно?

- ...А Россия о детях нашего Донбасса заботится. И мы каждый год - эту нашу акцию проводим вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым - приглашаем их в Россию, в санатории, чтобы они могли отдохнуть от войны. По этой нашей программе уже отдохнули несколько тысяч детей. Ребятишек борющегося Донбасса мы в обиду не дадим!

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