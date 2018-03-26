2018-03-26T19:32:52+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове: Очень жаль и детей, и взрослых. Но не надо сразу все развлекательные центры - под запрет. Только - контроль!

Об этом народный артист СССР, депутат Госдумы, Герой Труда России заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иосиф Кобзон высказался о трагедии в КеиеровоИосиф Кобзон высказался о трагедии в КеиеровоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- Иосиф Давыдович, страшная трагедия в Кемерове, много детей погибло…

- А я бы так не разделял - вот дети погибли, вот - взрослые... Трагедия эта - большая и общая. Наша общенациональная беда… И она отразилась в сердцах всех тех людей, которые относятся нормально к детям, относятся нормально к жизни.

Я отправил в Кузбасс, на имя губернатора Амана Тулеева, телеграмму соболезнования. Несчастье касается не только Кузбасса, а я люблю этот трудовой край - это беда всей России... Да и, думаю, всего нормального мирового сообщества.

Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове.

- Как вы считаете, сейчас уже можно извлечь какие-то уроки из случившегося?

- Я бы поставил вопрос так - какие выводы можно сделать?

Первый - эту катастрофу спровоцировала расхлябанность тех, кто должен был заботиться о людях и отвечать за безопасность посетителей торгового центра. Ну, что это такое – все аварийные выходы были закрыты? Противопожарные средства были перекрыты… Безобразие! И с этим, думаю, в самое ближайшее время разберутся компетентные органы. Уже разбираются.

Но и запрещать развлекательные центры я бы не стал. Это - второй мой вывод. Наоборот, нужно их открывать для наших детей.

- После всего, что произошло... Почему вы так считаете?

- Потому что дети должны где-то отдыхать, смотреть фильмы, развлекаться. Ребята должны жить в современном мире. Но мы, взрослые, обязаны все предусмотреть и при строительстве этих центров, и при эксплуатации. Такие центры должны быть под контролем.

Иначе... Вот какая-то неведомая сила, будь она проклята, снова может привести к трагедии. Об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Да, нам всем сейчас непросто. Но мы выдержим и эту беду. Должны выдержать. И сделать все, чтобы подобная трагедия уже никогда не повторилась.

А русофобство, которым пытаются окружить нашу страну, ни за что не погасит нашу боль за утраченные жизни, наше сочувствие родственникам погибших. Потому что более сердобольного и более сочувствующего ближнему народа, чем в России, я не знаю.

И ничто не погасит наш патриотизм...

Иосиф Кобзон - о трагедии в Кемерове и о детях борющегося Донбасса

00:00
00:00

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ И ПОЛИТИК

«Ребятишек борющегося Донбасса мы в обиду не дадим!»

- ...Но у меня в эти дни и часы болит душа и вот еще о чем. Когда взрослые люди, тем более, сановные чиновники, скажем, в лице так называемого президента Украины Порошенко, который, обогатившись на конфетном бизнесе, гуляет по Европе, гуляет по Украине, ожидая подачек со стороны США... Который, превратившись в разрушителя, громко объявляет о том, что мои дорогие дети борющегося Донбасса будут жить в подвалах и учиться будут в подвалах. Ну, как может такое сказать отец четверых детей?

- Вот он, Порошенко, любуясь собою, вещает на английском языке, забыв про свой родной украинский. Хотел бы ему напомнить – я учился украинскому языку сразу же после войны, в 45-м - 46-м годах, но знаю его до сих пор и с уважением отношусь к нему.

- Так называемый президент Украины запрещает все русское, превратил человека, которого мы, дети войны, боялись - я имею ввиду Бендеру, в «Героя нации», называет его именем проспекты и улицы. А памятники генералу-освободителю Ватутину, который погиб за Украину, сносят... Как такие вещи можно прощать и допускать как их можно?

- ...А Россия о детях нашего Донбасса заботится. И мы каждый год - эту нашу акцию проводим вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым - приглашаем их в Россию, в санатории, чтобы они могли отдохнуть от войны. По этой нашей программе уже отдохнули несколько тысяч детей. Ребятишек борющегося Донбасса мы в обиду не дадим!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
"У нас абсолютно отсутствует культура поведения в чрезвычайных ситуациях": эксперт по пожарной безопасности объяснил, почему при пожаре в кемеровском ТЦ было так много жертв
По следам трагедии в Кемерово, «КП» спросила директора компании «Пожарный центр» Александра Старостина о том, как на самом деле устроена система спасения посетителей в российских гипермаркетах и развлекательных моллах [видео]
Игры со спичками не отменят того, что хабалистые хозяева торгового центра боялись, что кто-то пролезет на мультик бесплатно
Наш колумнист и военный корреспондент Александр Коц о том, почему предполагаемое баловство с зажигалкой не могло привести к такой трагедии[видео]
Трагедия в Кемерово. Жертвоприношение «храма потребления»
Соединение в одном месте «хлеба и зрелища» делает наши торговые центры не просто безальтернативными монстрами, привлекающими толпы людей, но и опасными инструментами выкачивания денег, где прибыль дороже жизни
Новости 24
Мэй выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
В Киеве сообщили о «четком плане» по взысканию средств с «Газпрома»
Москвичи смогут оформить медполис онлайн
СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
В Подмосковье владельцев ТЦ просят проверить системы пожаротушения после трагедии в Кемерово
Тереза Мэй приветствовала высылку российских дипломатов
Австрия объявила о решении не высылать российских дипломатов
МИД Сербии констатировал начало "ледяной войны" в мире
Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест из-за высылки российских дипломатов
Футбольный матч России и Франции начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово
Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья