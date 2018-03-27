2018-03-26T19:31:33+03:00
Спорт

Россия - Франция 27 марта 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча

Футбол, матч Россия - Франция. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 марта 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на товарищеский матч по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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27 марта в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский матч Россия - Франция.27 марта в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский матч Россия - Франция.Фото: REUTERS
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Команды России и Франции выйдут на поле стадиона "Санкт-Петербург" во вторник, 27 марта, чтобы сыграть товарищеский матч. Эти две сборные встречались между собой в последний раз до этого перед Евро-2016 в пригороде Парижа Сен-Дени. Теперь же - время "ответного" поединка. На поле будущих хозяев большого крупного футбольного турнира. "КП" рассказывает о главных событиях предстоящего поединка.

Статистика личных встреч Россия - Франция 27 марта 2018

Эти две сборные играли между собой шесть раз. Дважды победу праздновали россияне, один раз была зафиксирована ничья, а еще трижды успех был на стороне команды Франции. Самые яркие поединки - это матч 5 июня 1999 года, когда мы выиграли 3:2 в Сен-Дени в матче отборочного турнира ЧЕ-2000 и выигрыш в товарищеской игре перед ЧМ-1998 1:0. В последний раз команды играли 29 марта 2016 года - Франция выиграла 4:2 перед домашним чемпионатом Европы.

Прогнозы на матч Россия - Франция 27 марта 2018

Французская сборная - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.

Трансляция матча Россия - Франция 27 марта 2018

Трансляция матча Россия - Франция 27 марта 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 18:50 по московскому времени.

Трансляция.

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