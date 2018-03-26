Математики доказали: селфи искажает ваше лицо на 30 процентов

СЕГОДНЯ 20:30 2018-03-26T20:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Мода на селфи обрела всемирный размах. Некоторое время назад программисты Google подсчитали, что только на смартфонах с операционной системой Android люди делают 93 миллиона автопортретов в день. А ведь есть еще и iPhone!

Как известно, любое культурное явление оказывает влияние на общество. Оказалось, что селфи воздействует на умы самым причудливым образом. Американская академия лицевой пластической и реконструктивной хирургии обнародовала удивительные цифры: в 2017 году 55% пациентов в графе «причина операции» указали желание лучше выглядеть на селфи. Год назад таких клиентов было всего 13%.

- Проблема в том, что раньше люди составляли представление о своей внешности, разглядывая физиономию в зеркало, - говорит один из самых известных американских пластических хирургов Борис Пасховер из Медицинского колледжа Ратгер в Нью-Джерси. - С тех пор прогресс шагнул далеко и люди сегодня воспринимают себя такими, какими выглядят на экране смартфона. Проще говоря, не важно, как ты на самом деле выглядишь, главное, какие селфи ты выкладываешь на своей страничке в социальных сетях. Чуть ли не каждый второй мой пациент в возрасте до 40 лет на приеме достает мобильный телефон и умоляет: доктор сделайте что-нибудь с моим носом - он такой большой!

Но фокус заключается в том, что парадные автопортреты, снятые на камеру смартфона с близкого расстояния не дают объективного представления о вашей внешности. Они значительно искажают черты лица! Чтобы это доказать доктор Пасховер провел исследование (http://cdn.cnn.com/cnn/2018/images/03/01/selfienose.pdf), к которому привлек специалистов в области компьютерных наук из Стэнфордского университета в Калифорнии. Ученые составили математическую модель для описания степени искажения изображений, сделанных с разных расстояний фотосъемки. Расчеты показали, что при фотографировании смартфоном на расстоянии вытянутой руки - это в среднем 30 сантиметров, ширина носа увеличивается на 30% у мужчин и на 29% у женщин. По мере удаления камеры эффект уменьшается и на расстоянии 152 сантиметра пропорции лица отображаются уже в реальном масштабе.

Вы спросите, как вам отрастить руку длинной 152 сантиметра? Пока наука еще не решила этот вопрос, но вы можете временно воспользоваться селфи-палкой. Для профессиональных фотографов в этой работе нет ничего новаторского. Они прекрасно знают, что при съемке с близкого расстояния широкоугольным объективом (а именно ими оснащены большинства смартфонов) серьезные искажения неизбежны. Но для некоторых любителей селфи это исследование, надеемся, поможет сохранить нос.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 80% селфи в Москве сделаны женщинами. Представительницы прекрасного пола фотографируют себя в 4,6 раза чаще, чем мужчины.

- 30% «себяшек» делают молодые люди в возрасте от 18-24 лет.

- При попытке сделать эффектное селфи (например, стоя на краю небоскреба) погибает больше людей (28 случаев в 215 году), чем в результате нападения акул (8) или при попытке штурма Эвереста (17).