2018-03-26T21:28:42+03:00
Наука

Компания Илона Маска начнет продавать Lego-подобные кирпичи для строительства домов

Блоки “сцепляются” в единое целое, позволяя конструировать здания без использования цемента
Григорий ПУШКАРЁВ
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По словам предпринимателя, из блоков можно строить целые дома, не используя цемент и другие скрепляющие составляющиеПо словам предпринимателя, из блоков можно строить целые дома, не используя цемент и другие скрепляющие составляющиеФото: EAST NEWS
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Технологический предприниматель Илон Маск заявил, что новым фирменным продуктом его компании The Boring Company станут конструкторы, похожие на Lego, только сделанные из тоннельных кирпичей.

“В ближайшее время появится новый продукт от The Boring Company. Это Lego-подобные кирпичи, вырубленные из туннельной скалы, которые вы можете использовать для создания скульптур и зданий. Они устойчивы к сейсмическим нагрузкам и суперсильные. В то же время они пустые внутри, как крыло от самолёта, но не такие тяжелые”, - рассказал Маск о грядущей новинке.

По словам предпринимателя, из блоков можно строить целые дома, не используя цемент и другие скрепляющие составляющие. Суть в том, что детали уже можно собирать как конструктор Lego.

Первый комплект блоков будет посвящён Древней Греции: из частей “конструктора” пользователи смогут собрать пирамиды и храмы, а также статуи сфинксов.

Маск основал The Boring Company в 2017 году, чтобы бороться с пробками при помощи бурения подземных тоннелей. В январе он запустил работу по строительству тоннеля в Лос-Анджелесе, который должен связать офисы двух его компаний.

Кроме того, компания специализируется на выпуске других менее значимых изделий. Сначала The Boring Company наладила продажи фирменных кепок, на которых заработала 300 тысяч долларов. В феврале 2018 года компания за четыре дня распродала 20 тысяч фирменных огнеметов по 500 долларов за штуку. По словам Маска, они предназначены для “выживания во время зомби-апокалипсиса”.

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