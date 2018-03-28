У Максима Горького и Герберта Уэллса была одна любовь на двоих

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-26T23:37:56+03:00

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Горький был самым издаваемым советским писателем. Общий тираж его книг в СССР составил более 242 млн. экземпляров! А в целом среди классиков он уступал по тиражам лишь Пушкину и Льву Толстому. Впрочем, популярность не ограничивалась только Советским Союзом. Его по праву считают одним из самых известных в мире русских писателей и мыслителей. Целых 5 раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе! Был в большом авторитете среди левой интеллигенции Запада.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В БАНЕ

Автор знаменитой пьесы «На дне» об опустившихся обитателях ночлежки сам в детстве, юности испытал «свинцовые мерзости» жизни. Но, удивительное дело, сохранил трепетное отношение к Женщине. Из-за чего однажды чуть не погиб. Бродяжничая, Алексей Пешков (Максим Горький – псевдоним!) увидел на Украине, как крестьяне истязают кнутом обнаженную женщину. За измену мужу. Юноша бросился спасать несчастную. «Меня сильно избили, вывезли из села и бросили в кусты, в грязь, чем я и был спасен от преждевременной смерти, ибо получил «компресс». Подобрал его ехавший с ярмарки шарманщик, доставил в больницу.

Позже Горький откровенничал в автобиографическом «Рассказе о первой любви»: «Я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физического слияния, который я знал в его нищенски грубой, животно простой форме, - этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением». И принципиально отказывался от телесной любви, не подкрепленной духовной близостью. В 20 лет весовщик железнодорожной станции Крутая влюбился в Марию Басаргину, дочь начальника станции. Попросил у отца ее руки, но тот отказал (зато сортировочная станция в Волгограде носит теперь имя отвергнутого влюбленного).

В 21 год встретил акушерку Ольгу Юльевну Каминскую, жену политссыльного. Она была старше на 9 лет, пропагандировала революционные идеи, успела посидеть в тюрьме. Но особенно потрясло Алексея, что мать Ольги, тоже акушерка, помогла ему появиться на свет. Завязался роман. Но от мужа Ольга уйти не решилась. Горький с горя отправился бродяжить по Руси. Спустя пару лет они вновь увиделись. И стали вместе жить в…бане: «Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. По ночам, работая, я укутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее – ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм… В бане теплее, но, когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников… А весной баню начинали во множестве посещать пауки и мокрицы, – мать и дочка до судорог боялись их, и я должен был убивать их резиновой галошей.»

Счастье длилось пару лет. Потом они расстались. По одной версии, из-за измены Каминской. По другой, она заснула, когда Алексей Максимыч читал ей свою «Старуху Изергиль». Такого святотатства будущий классик перенести не смог.

ЕЛИНСТВЕННАЯ ЗАКОННАЯ ЖЕНА

Первый (и единственный) официальный брак случился 30 августа 1896 года. Популярный фельетонист «Самарской газеты» обвенчался с редакционной корректоршей. Катя Волжина, дочь разорившегося помещика, была на 8 лет моложе супруга, боготворила его. У них родился сын Максим. Затем – дочь Катя…

В пьесе «На дне» одну из главных ролей – Наташу - сыграла популярная актриса Московского Художественного театра Мария Андреева. Горький был потрясен ее игрой. «Пришёл весь в слезах, жал руки, благодарил, - вспоминала актриса. - В первый раз тогда я крепко обняла и поцеловала его, тут же на сцене, при всех.» Они стали встречаться. В 1903-м Андреева рассталась с мужем, крупным железнодорожным чиновником. И стала гражданской женой, секретарем Горького. Хотя с Екатериной Пешковой писатель так и не развелся. Под влиянием Андреевой Алексей Максимович вступит в партию большевиков, подружится с Лениным.

Актриса Мария Андреева сразит классика в пьесе «На дне».Фото: ru.wikipedia.org

Роман с актрисой закончится к 1919 году. Охладеет классик и к Ильичу.

ПРОСТО МУРА

- На его горизонте появится другая Мария, - говорит писатель, историк разведок Геннадий СОКОЛОВ. – Закревская-Бенкендорф - Будберг! Она же «Красная Мата Хари», «Русская миледи». Для близких друзей – просто Мура. Женщина с поистине фантастической судьбой. Я делал про нее документальный телефильм «Эротическая пуля», сейчас пишу большой очерк для новой своей книги «Власть и разведка».

Личность очень своеобразная, даже по официальным фамилиям. Родилась под Полтавой в дворянской семье Закревских. Гордилась, что была правнучкой красавицы Аграфены Федоровны Закревской, жены московского генерал-губернатора, которую сам Пушкин назвал «медной Венерой». В детстве запоем читала классику, прекрасно знала английский, немецкий. Училась в Кембридже. Первый муж - секретарь русского посольства в Германии Иван Бенкендорф.

- Знакомая фамилия!

- Да-да, супруг был из того же рода, что и шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф, считающийся гонителем Пушкина.

Но революция поставила крест на блестящей аристократической жизни. Сожгли имение родителей на Украине, затем – имение мужа в Эстонии. Самого Ивана Бенкендорфа убили. Гувернантка чудом спасла двух детей Марии.

Вдова подалась в Россию. Отыскала давнего знакомого по Кембриджу Брюса Локкарта, работавшего официально английским консулом. На самом деле он был резидентом МИ-6 в России. Брюс вспоминал: «Руссейшая из русских, к мелочам жизни она относится с пренебрежением и со стойкостью, которая являет собой доказательство полного отсутствия всякого страха… Жизнеспособность Муры невероятна, она заряжает всех, с кем общается. Она − аристократка, и я вижу в ней женщину большого очарования.»

- Понимаю, вдова очаровала английского резидента.

- Разумеется! Они сутками не вылезали из постели. Брюс совсем потерял голову.«В мою жизнь вошло что-то такое, что было сильнее любых других уз, сильнее, чем сама жизнь”.

Но счастье было недолгим. 30 августа 1918 года в Петрограде убили главу местного ЧК Урицкого, в тот же день в Москве Каплан тяжело ранила Ленина. В 2 ночи чекисты нагрянули в квартиру Локкарта, которого считали душой антисоветского «заговора послов». Его взяли в постели вместе с Мурой.

Екатерина Пешкова подарила Горькому сына Максима.Фото: ru.wikipedia.org

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Графиню допрашивал лично Петерс, зам Дзержинского. Она утверждала, что ничего не знала о шпионской деятельности любовника. Из протокола допроса: «Когда ликвидировали гостиницу «Элит», то я пошла жить к Локкарту. Занимала одну комнату, кушала вместе с ним. Время от времени играли в карты и другие игры. О своих политических тайнах он меня не посвящал.»

Самое удивительное, Петерс выпустил Муру, устроил ей даже свидание с Локкартом. Английского резидента тоже освободили, выслали на родину. Это в условиях начавшегося красного террора, представляете ?! Хотя позже другого английского разведчика, Сиднея Рейли, чекисты расстреляли без суда.

- Ваша версия?

- Мура обольстила сурового Петерса. Она была большая мастерица по этой части. На склоне лет прямо заявила в интервью британскому ТВ: «Я почувствовала, что могу завладеть им (Петерсом) в любой момент».

Графиня добилась и освобождения возлюбленного. Надеясь уехать с ним в Стокгольм, создать семью. Но Петерс выпроводил шпиона за рубеж без любовницы. А ей предложил сотрудничать с ЧК.

Мура одна вернулась в Петроград. Как-то обменяла свои вещи на продуктовые карточки, а они оказались фальшивыми. Ее арестовали. На допросе Закревская-Бенкендорф твердила одно: «Позвоните Петерсу в Москву!» Позвонили. Пришлось выпускать арестантку.

Русская миледи знала, как обольщать знаменитых мужчин.

Третью свою фамилию графиня приобрела, устроив (не без помощи ЧК) фиктивный брак с эстонским бароном Николаем Будбергом, погрязшим в карточных долгах. Получив от Муры деньги, «супруг» расплатился с долгами и умотал в Бразилию. А новоиспеченная баронесса Будберг получила эстонский паспорт и возможность свободно ездить по Европе. Выполняя конфиденциальные задания ЧК.

Благодаря кураторам из органов, полагаю, Мура попала на работу в издательство «Всемирная литература», созданное по инициативе и при ближайшем участии Горького. Здесь выпускали для трудящихся масс дешевые тома мировой классики. В издательстве и положил на нее глаз Алексей Максимович. Корней Чуковский живо описал их первую встречу: «Как ни странно, Горький хоть и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распустил весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу». Вскоре баронесса Будберг стала литературным секретарем, переводчиком, музой и гражданской женой великого пролетарского писателя. Перебралась в его громадную петроградскую квартиру на Кронверкском проспекте. Вместе с портретами Бенкендорфов. Она была моложе классика на 24 года.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ С ФАНТАСТОМ

- С возрастом и квартирой связана одна пикантная история.

В 1920-м в Россию приехал знаменитый английский фантаст Герберт Уэллс, автор «Войны миров», «Машины времени», «Человека-невидимки».

- Факт известный. Он повстречался с «кремлевским мечтателем» Лениным, по горячим следам написал книгу «Россия во мгле».

- В книге Уэллс пишет: «В Петрограде я жил не в отеле "Интернационал", где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького.» А вот история, не попавшая в книгу. Как-то ночью страдавший от бессонницы Уэллс бродил по огромной квартире и вроде бы по ошибке попал в спальню Муры. Где утром их застал ревнивый Горький. Мура хладнокровно заявила: «Алексей Максимович, какой вы, право! Ведь даже для самой любвеобильной женщины сразу два знаменитых писателя - это слишком много! И потом, Герберт старше вас!»

Великий фантаст Герберт Уэллс был очарован Мурой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И на много старше был фантаст основоположника соцреализма?

- На два года всего. Та волшебная ночь не прошла бесследно для Муры и Уэллса. Продолжение последует через годы. А пока…

Закревская осталась с Горьким в России. Позже они вместе уедут в Германию, оттуда в Италию. Мура занималась всеми финансами, счетами, гонорарами, которые шли отовсюду. Горького хорошо печатали на Западе. Он был влюблен в Муру, несмотря на разницу в возрасте почти в четверть века. Посвятил своей Музе роман «Жизнь Клима Самгина».

НЕЖНАЯ ПЕРЕПИСКА

- Одно огорчало Алексея Максимовича за границей – частые отъезды Муры. Он начинал тосковать, характер менялся в худшую сторону, отмечали близкие. Спасали письма, трогательные, нежные.

Горький: «Считаю дни, оставшиеся до Вашего приезда. Как будто мне 25 лет. Очень стыдно и глупо, но – что же делать?»

Будберг: «Вы моя большая радость. Если бы вы только знали, как вы мне нужны. 30 лет прожила я на свете, 30 кинематографических лет с сотнями и сотнями кинематографических людей. И нашла вас. За это благодарю бога, в которого верю, а вы – нет».

Перечитывая их любовную переписку, я верил в чувства, страдания Алексея Максимовича. Мура же, на мой взгляд, лукавила. Она была большая актриса.

- Куда она уезжала от страдающего классика?

- Вроде бы к детям в Англию. Плюс на переговоры об изданиях книг Горького в разных странах. Но, полагаю, главная причина ее разъездов по Европе – дела разведки. Недаром за «Красной Мата Харри» присматривали многие спецслужбы.

Из донесения германской разведки. Государственный комиссариат Берлина,17 июля 1923 года: «Достоверно известно, что временно проживающая в Германии баронесса фон Будберг занимается шпионажем, информируя советскую разведку через каналы посольства».

Из донесения британской разведки МИ-6 от 5 мая 1936 года: «По агентурным данным эмигрантка из России Мария Будберг, проживающая в Лондоне, является агентом советской разведки с 1918 года и подчиняется лично наркому НКВД Ягоде».

Впрочем, НКВД тоже подозревало своего агента в работе на англичан. Благо Мура продолжала встречаться с Локкартом.

- Двойной агент?

- Полагаю, в основе встреч с Локкартом была лишь любовная страсть. Хотя в списке известных Абверу полутора сотен британских агентов (на 1940 год) Мария Будберг числилась на 42 месте. А наш Петерс подозревал в первые годы Советской власти, что Мура работает на немцев.

Думаю, на самом-то деле Мура просто выживала, соглашаясь сотрудничать со всеми, кто предлагал, принуждал. Скорее, те же немцы, англичане просто держали под контролем деятельную особу, не доверяли ей. Реальную пользу принесла только Лубянке. И главное задание было – держать за границей под контролем своенравного «Буревестника Революции», чтобы не выкинул какой-нибудь фортель.

В 1933 –м «Буревестник» понадобился в Советском Союзе. Негоже ему, пролетарскому писателю, сидеть в фашистской Италии. Пусть воспевает на весь мир преимущества СССР. По заданию Сталина, Ягоды Мура убедила Алексея Максимовича вернуться на родину. Хотя он собирался оставаться в Сорренто. Здесь был самый подходящий климат для страдавшего с молодости чахоткой писателя. Да и родственники были против возвращения в СССР. Но Мура выполнила задание. Дескать, на Западе вас печатают все меньше, гонорары иссякают, а в Москве ждут гигантские тиражи, слава, почет, будете кататься, как сыр в масле.

Уговорила. Действительно, встретили живого классика в Москве восторженно. Дали особняк в центре столицы, дачу в Горках, окружили почетом, уважением. Фантастически много печатали.

Сама Мура, однако, в Россию с возлюбленным не вернулась. Укатила в Англию. К Герберту Уэллсу.

ДИКАРКА СО СЛОМАННЫМ НОСОМ

- Вот это поворот!

- Как писал Бернард Шоу: «Уэллс озабочен и болен − он попал под очарование баронессы Будберг». Удивительное дело, Мура не была красавицей. Но, видимо, обладала каким-то магнетизмом, что сам Уэллс, известный любовными победами, потерял голову. «Ей исполнилось 43, - запишет фантаст в дневнике. - В темных волосах седые пряди. Она склонна к полноте. Однако всякий раз, когда я видел ее с другими женщинами, она определенно оказывалась привлекательнее и интереснее остальных. На фотографии обычно – чистое уродство: лицо дикарки с приплюснутым, сломанным в детстве носом и раздутыми ноздрями».

А в СССР Горький постепенно стал прозревать. Он увидел, как становятся врагами народа его старые друзья типа Бухарина, Рыкова. Отказался писать восторженную книгу о вожде. Мало того, в 1936-м чекисты передали Иосифу Виссарионовичу копию дневника «буревестника революции»:

«Досужий механик посчитал, что ежели обыкновенную мерзкую блоху увеличить в сотни раз, то получится самый страшный зверь на земле, с которым никто уже был бы не в силах совладать. Сталин является такой блохой, которую большевистская пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных размеров».

А еще чекисты сообщили, что Горький срочно пригласил в гости знаменитого французского писателя-коммуниста Луи Арагона. Обещая рассказать «что-то очень важное»! А вдруг Алексей Максимович сообщит французу что-то нелицеприятное о вожде, жизни в СССР и тот раструбит по всему белу свету?

Баронесса Будберг в своей лондонской квартире. 1972 г. Фото: Allan WARREN/wikipedia.org

ОНА И ОТРАВИЛА ПИСАТЕЛЯ?

- Получается, Горький был обречен?

- Возможно. Алексей Максимович заболел. Ягода срочно вызвал из Англии Муру.

- Ходили слухи, что она-то и отравила классика.

- Слухи ходят до сих пор. Якобы 18 июня Ягода отвез Муру в Кремль к Сталину, они о чем-то говорили вдвоем. Потом Ягода привез Будберг к больному. Она выгнала от Алексея Максимовича всех врачей, даже медсестру Липу (Олимпиаду) Черткову, которой писатель очень доверял. Минут сорок провела у постели больного. Якобы подсыпала отраву в лекарство. Вышла, а через 20 минут классик скончался. Вот такая легенда. Документов, разумеется, нет никаких.

Тело Горького кремировали, урну с прахом захоронили в Кремлевской стене. Огромная честь!

Луи Арагон из Парижа прибыл, когда друг уже умер.

В крематории собрались три женщины, которых любил Алексей Максимович. Екатерина Пешкова, так и оставшаяся его единственной официальной женой, Мария Андреева и Мария Будберг.

После похорон Мура вернулась к Уэллсу. Фантаст уговаривал ее узаконить брак, она отказалась.

Так и жили в гражданском браке. Через 10 лет после Горького скончался и Уэллс. Ему было 79. Фантаст оставил любимой женщине круглую сумму. А по указанию Сталина ей шли все гонорары за зарубежные издания книг Алексея Максимовича.

В 1968-м Мария Будберг с вдовой Ромена Роллана приезжала в СССР на торжественные мероприятия в честь столетия Горького. Я тогда учился в 10-м классе, стал победителем горьковской олимпиады, написав сочинение про пьесу «На дне». Меня пригласили в Дом ученых, представили английской гостье. Она была в шикарном манто, чудесном платье. Что-то мне сказала, уже не помню. Я ж тогда был простым школьником, не знал, кто такая Будберг.

Умерла легендарная авантюристка, «железная женщина», как звал ее Горький, в 1974-м. В Италии. Ей было 82. Незадолго до ее кончины сгорел архив, хранившийся в автофургоне. Похоже, она сама уничтожила все бумаги, переписку с великими людьми.

Сын похоронил Марию Будберг в Англии.

ПРИЗНАНИЕ

КЛАССИК НУЖДАЛСЯ В ЖЕНЩИНАХ

Из интервью Марии Будберг британскому ТВ: «В доме Горького в Москве жили его жены – бывшая и новая. И у всех нас троих были прекрасные отношения… Горький не использовал женщин. Он благоговел перед ними. Он нуждался в женщинах. Возводил их на пьедестал. И считал, что они должны воплощать его идеалы. Он дал мне очень много, рассчитывая на полноценную отдачу. Но моя противная натура всегда старалась отдавать поменьше».

КСТАТИ

«ПЬЕТ, КАК ЛОШАДЬ!»

Рассекреченный документ британской контрразведки МИ-5: «Это (баронесса Будберг) чрезвычайно интеллигентная женщина. Великолепная собеседница, такая, которую, по мнению мужчин, всегда можно слушать с очарованием. У нее скорее мужское, чем женское мышление. Нет сомнений, что своей позиции она добилась только при помощи своего мышления. Она очень любит интриги. Считают, что она лояльна только сама себе. Она проживает в старомодной квартире в Кенсингтоне и ничем особенным не выделяется, за исключением того, что пьет как лошадь – джин… Эта женщина очень опасна. Она может выпить огромное количество спиртного, особенно джина, и не терять головы».