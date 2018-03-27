Геннадий Онищенко - о трагедии в Кемерове: ТЦ вспыхнул, как стог сена. Но пожарную сигнализацию отключили, чтобы не поднимать шум

СЕГОДНЯ 00:22 2018-03-27T00:22:27+03:00

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- Геннадий Григорьевич, после трагедии в Кемерове мы уже опубликовали ваше предложение о том, что детские площадки, кинозалы, игровые комнаты в торговых и развлекательных центрах надо оборудовать в нижних этажах, а не в самых верхних. Вот какие еще могут быть предложения? Что еще нужно пересмотреть?

- Понимаете, нам нужно провести ревизию тех, я бы сказал, скоропалительных решений, которые мы напринимали под флагом борьбы с непомерной надзорной нагрузкой на малый и средний бизнес.

Чем совершеннее в стране рыночная экономика, тем жестче и бескомпромисснее должен быть надзор. А, учитывая то обстоятельство, что мы с вами находимся в переходной фазе, когда, с одной стороны, у нас не сформировалось предпринимательское сообщество, а с другой - когда мы с вами растеряли все профессии работников торговли, сферы обслуживания и так далее... Мы ж позакрывали все средние специальные учебные заведения и одновременно - запретили сотрудникам оставшихся органов надзора куда-либо "совать свой нос"...

- А если поконкретнее. А то получится, что мы сейчас с вами, извините, смешаем кислое с пресным.

- Вот смотрите: пожарный надзор. Если он раньше, еще с момента выкапывания котлована, был на стройке и контролировал все, начиная от стройматериалов, которые испытывались, даже проводилась экспертиза на их воспламеняемость, горючесть и так далее... Плюс к этому монтировали (и испытывали!) противопожарную сигнализацию, устанавливали специальное оборудование для звукового оповещения и датчики, которые должны были срабатывать на первый дым, после чего автоматически запускалась система пожаротушения... Сейчас ведь ничего этого нет! Потому что этим никто не занимается!

- Как нет? Почему?

- Всех объединили в некий строительный надзор, а там - непонятно, кто сидит – скорее всего, изгнанные из прежних, всякого рода, надзоров… Которые ни за что не отвечают, а только выдают какие-то непонятные безответственные разрешения.

Я уж не говорю о наружных путях эвакуации...

- А это что?

- Вот смотрите, глава Минздрава России Вероника Игоревна Скворцова сказала, что среди пострадавших самыми тяжелыми были кто? Те, кому удалось избежать пожара, но которые прыгали: один - с третьего, другой - с четвертого этажа на асфальт. И при этом они - самые тяжелые, самые травмированные сегодня. Один в реанимации, другой еле-еле из нее выкарабкивается.

То есть, люди, избежав огня, пострадали, прыгая просто из окон!

А вы возьмите хоть одну нашу силикатную пятиэтажку, которые мы в хвост и в гриву сейчас ругаем. У каждой сбоку висит пожарная лестница.

- То есть...

- Вы обеспечьте людям, которые могут оказаться в такой же ситуации, что и посетители "Зимней вишни", - гарантированные пути эвакуации. Потому что внутренние пути эвакуации могут же быть перекрыты, если пожар начнется на втором этаже, задымление пойдет вверх, и человек с верхних этажей просто не пойдет даже по пожарной лестнице внутри здания.

А если бы она была снаружи… Это ж всем понятно.

Тем более, если мы - скопление людей, особенно детей, которые еще не знают навыков спасения, - сосредотачиваем на пятом этаже.

Следующее. Проверка материалов на их горючую устойчивость и на токсичность.

- А что, не проверяют сейчас?

- Я уверен, что все нужные бумажки у них есть. Но ведь пластик бывает разный. Есть и такой, который в процессе горения выделяет даже синильную кислоту. Я уж не говорю о том, что любая плита ДСП выделяет смолы, которые могут вызывать удушье и отравление, когда человек теряет сознание и не от огня гибнет, а гибнет от дыма, который выделяется.

Я также уж не говорю о том, что вот та фирма, которая эксплуатировала этот огромный комплекс, - это малый бизнес. А что такое малый бизнес? Это 30-40 человек. Они только бухгалтерию там, наверное, содержали и брали деньги вот с арендаторов.

А ведь для того, чтобы эксплуатировать здание, даже если оно построено по всем нормам, надо же следить за ним, его надо вовремя ремонтировать, там нужно вовремя проводить проверки.

А там точно не было ни одного сотрудника, который хоть что-то бы понимал в противопожарных правилах.

- Ну, если охранник отключил систему оповещения…

- Это уголовное дело.

- Но он же отключил не специально, он просто неквалифицированный человек, он просто не знал…

- Он бы не отключил, если бы был профессионалом.

Более того, вот говорят, что там пожарных работников, надзорных, сократили. Да если бы их количество там удвоили, в этом Кемерово, - вряд ли бы что-то изменилось, и это могло бы предотвратить трагедию в "Зимней вишне"...

- Разве? Почему вы так думаете?

- Как почему? Но ведь сегодня малое предприятие разрешается проверять только один раз в три года. А я - владелец - за 10 дней до истечения трехлетнего срока возьму и изменю организационно правовую форму, назову ООО «Весенняя вишня», допустим. И еще на три года получу индульгенцию.

Ведь это огромное инженерное сооружение, за которым нужно было следить, которое надо было умело эксплуатировать...

- А если бы, допустим, пожарная сигнализация сработала?

- Если бы она даже слегка зазвенела - народ бы вышел из ТЦ. А я думаю, что там они... (Онищенко имеет ввиду сотрудников охраны ТЦ. - А.Г.)

Я комментарий одной мамы слышал. Я, говорит, зашла в магазин, а дети побежали наверх. Их там на втором этаже дяди не пропустили.

То есть, уже шел пожар, но никто никого не оповещал, они думали, что сами втихую загасят, потому что наверняка начальник дал команду – ни в коем случае не поднимать шума.

А если бы зазвенел пожарная тревога, просто даже, без оповещения, хотя должен был включиться автомат и прозвучать оповещение – уважаемые друзья, без паники покидайте помещение – вышли бы все, успели бы. Ведь смотрите, 100 человек вышло, 64 погибло и вот 12 находятся в больнице. Ну, не так много людей было для такого огромного комплекса. Никто не толпился бы, а молча вышли бы оттуда.

Но этого, к сожалению, не произошло.

Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно пересмотреть вот эти наши подходы... И, может быть, даже нашему правительству надо к этому также подключиться.

Вот есть такой у нас министр - господин Абызов, который является вдохновителем и организатором этих всех абсолютно несистемных и, я бы сказал, вредоносных отмен…

- Вы имеете в виду министра без портфеля, да?

- Да, он у нас один такой. Это ж его все идеи.

Что такое этот торговый центр и все остальные, подобные ему, которые у нас тут всюду стоят?

Это все - быстро возводимые конструкции. Они вспыхивают, как стог сена. Но, на самом деле, это - стог, я бы сказал, ядовитых, горючих, синтетических материалов, которые… несут с собой смерть!

Вот, допустим, загорелась проводка. Ну, и что, что она загорелась? Если бы это были нормальные материалы, ну, было бы возгорание там в одном отдельном месте. Очаг бы погасили, ну, пахло бы некоторое время...

Но здесь же все моментально всполыхнуло, это ж днем произошло, это ж не ночью было. Все были на местах.

Значит, как только это возгорание появилось, во-первых, должны были вызвать пожарных, это ж не за секунду разгорелось, оно ж разгоралось несколько часов. И никто - ничего. А вызвали пожарную службу с большим опозданием, потому что не хотели прерывать торговлю, терять прибыль.

- А спустя сколько времени вызвали пожарных?

- Ну, откуда я знаю? Вот для этого у нас с вами есть следственные органы и прокуратура. И они разберутся.

Я говорю о тех проблемах, которые лежат вокруг этого пожарища...

Вот если раньше пожарный инспектор приходил, он не только проверял объект, а проводил инструктажи, обучал людей, потому что он - специалист в своем деле.

А мы что сейчас делаем? Мы дискредитируем всех, в хорошем смысле, "надзирателей", мы говорим, что это бездельники, взяточники, крохоборы…

- Но бывают же и такие.

- Ну, есть бездельники и крохоборы – сажайте их, в конце концов. Но почему надо доводить до вот этого?

Мы должны очень серьезно и очень ответственно пересмотреть всю нашу практику шельмования и дискредитации надзорных органов. Там работают профессиональные, в подавляющем большинстве, честные и болеющие за свое дело люди.

Геннадий Онищенко - о трагедии в Кемерове 00:00 00:00

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