Франция не слаще Бразилии

СЕГОДНЯ 01:41 2018-03-27T01:43:46+03:00

Бразильцы (в синем) забили нам три мяча, а мы не смогли ни одного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сборную России во вторник в Питере ждет еще один экзамен перед чемпионатом мира - матч с командой Франции. Встреча с вице-чемпионами Европы определит, в какой обстановке команда Станислава Черчесова будет готовиться к домашнему ЧМ-2018. В пятницу мы были разгромлены Бразилией - 0:3, и еще одно болезненное поражение может погрузить российскую сборную в атмосферу паники.

Мастер-класс

Пятикратные чемпионы мира прилетели в Москву без своей главной звезды - Неймара. Но и без самого дорогого игрока мира пентакампеоны раскатали сборную России по «Лужникам» тонким слоем: стоило бразильцам взвинтить темп, как ослабленная травмами наша оборона с грохотом обвалилась. 0:3 - это еще не предел. Если бы не Акинфеев в воротах, счет можно было бы умножить на два. Но против Франции в воротах будет играть другой голкипер - Андрей Лунев из «Зенита». Да и в Питере сборная России играет почему-то лучше, чем в Москве.

Кстати, капитаном вместо Акинфеева будет Федор Смолов, который уже забивал за сборную на этом стадионе. В стартовом матче Кубка конфедераций-2017 Россия на арене «Санкт-Петербург» победила Новую Зеландию - 2:0.

«Был бы Аршавин на десять лет моложе...»

В российской команде продолжается эпидемия травм. Защитники Васин и Джикия, а также нападающий Кокорин точно не сыграют на ЧМ-2018. А тут из сборной России выбыли еще трое игроков: спартаковец Зобнин повредил колено, зенитовец Кузяев травмировал стопу, а еще раньше из-за проблем со здоровьем из сборной уехал Камболов. Все три травмы не так серьезны, чтобы игроки остались без чемпионата мира. Но вместе со всеми остальными кадровыми потерями все равно навевают тревогу.

Доведенные до отчаяния журналисты предлагали даже позвать в сборную Андрея Аршавина - ему через месяц исполняется 37 лет, и он сейчас доигрывает в казахстанском «Кайрате», где, правда, продолжает забивать. «Я был бы рад, если бы ему было лет на десять поменьше, тогда он пригодился бы», - ответил на это предложение главный тренер Станислав Черчесов.

Прогресса у команды Станислава Черчесова пока не видно...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оливье Жиру в гневе

Сборная Франции не менее серьезный соперник, чем Бразилия. Но на днях вице-чемпионы Европы уступили в товарищеском матче Колумбии - 2:3. «Надеюсь, эта пощечина будет предупреждением для нас, и мы станем лучше, и сделаем это до вторника», - один из нападающих французской сборной Оливье Жиру дал понять, что за наглость колумбийцев, возможно, придется расплачиваться России. Добавьте к Жиру (из клуба «Челси») Антуана Гризмана («Атлетико Мадрид»), Поля Погба, Антони Марсьяля (оба «Манчестер Юнайтед»), Усмана Дембеле («Барселона»), Килиана Мбаппе (ПСЖ), и вы поймете, что во вторник в Санкт-Петербурге обороне сборной России будет не проще, чем в пятницу в «Лужниках».

- Поражение радости нам не доставило, у нас было маленькое собрание после матча. Завтра у нас есть шанс реабилитироваться, с французами хотим сыграть намного качественнее, - говорил Станислав Черчесов накануне матча. Если получится - у него будет два относительно спокойных месяца, чтобы подготовиться к ЧМ-2018. Если нет - сборная России будет жить все это время как на вулкане.

P.S. Букмекеры не слишком верят в сборную России, давая ей чуть больше шансов, чем в матче с Бразилией: победа России - 4,76 (5,75*), ничья - 3,79 (3,7), победа Франции - 1,68 (1,6).

*Ставки на предыдущий матч с бразильцами.

Футбол. Россия - Франция. Контрольный матч, 18.50, Первый.