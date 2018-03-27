Юнус-Бек Евкуров: Свои-то дети бегают рядом, живые, здоровенькие... И до слез жалко тех, кто остался под пепелищем

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-27T13:31:07+03:00

Глава Ингушетии - о том, как жители республики соболезнуют родственникам погибших в Кемерове и в знак солидарности отменяют развлекательные мероприятия [аудио]

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- Юнус-Бек Баматгиреевич, в связи с трагедией в Кемерове в вашей республике начиная со вторника, 27 марта, также, как и в Кузбассе, где объявлен трехдневный траур, отменены все развлекательные мероприятия...

- Да. Во вторник наш Минкульт планировал провести концерт, отчеты мастеров искусств, встречи, приуроченные к Дню работника культуры. Все это перенесли на апрель. И программы местного телевидения у нас также переверстали.

- Это решение жителей или руководителя республики?

Юнус-Бек Евкуров - о трагедии в Кемерове 00:00 00:00

- Я, конечно, уверен, что каждый житель Ингушетии солидарен с этим решением. Если такое горе произошло в одном из регионов Российской Федерации, где большое количество жертв, то было бы не совсем красиво проводить праздничные мероприятия.

- Это, в том числе, и потому, что у главы республики много ребятишек - четверо сыновей и дочь...

- Саша, я бы не связывал наше решение с конкретными ребятишками, у кого больше, у кого меньше. Каждый, наверное, думает: не дай Бог с моими детьми такое. Но сегодня надо думать и о всех тех детях, которых нет, и о тех родителях, которые остались без своих ребятишек. Свои-то дети у нас рядом, бегают живые, здоровенькие, и дай Бог, чтобы они все были у нас. А о тех, кого нет, мы будем всегда помнить.

- Вы решили поддержать губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Вы ему звонили?

- В таких случаях особо не хочется беспокоить. Потому что там каждая секунда дорога. Мы направили телеграммы соболезнования, поддержки. Я позвоню ему, когда он чуть-чуть отойдет от этих трагических, печальных событий.

- Владимир Путин уже побывал на месте трагедии в Кемерове - возложил цветы у здания торгового центра, провел совещание с оперативным штабом. Он сказал: это ужасно, когда гибнут люди, это же не боевые действия, - халатность, разгильдяйство.

- В таких ситуациях самая лучшая наша поддержка президенту - провести у себя в регионе проверки, контрольные мероприятия в больших торговых и развлекательных центрах, чтобы не допустить того, что случилось в Кемерове.

Президенту тяжелее всего. Он не может не думать об этих детях, о взрослых, которые вместе с детьми остались под пепелищем, об этой трагедии, даже находясь на важных мероприятиях. А я видел Владимира Владимировича в минувший понедельник во время встречи и переговоров с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамаадом Аль Тани... Было заметно, мне, по крайней мере, что президент тяжело переживает. Было понятно его внутреннее состояние.

Согласен с определением главной причины этой трагедии: «разгильдяйство». Хозяин торгового центра – вроде бы не бедный человек. А когда делает из одного крупного несколько сотен мелких предприятий, чтобы защититься от проверок, - такая вот трагедия произошла... Разгильдяйство и преступная халатность. Думаю, Следственный комитет и прокуратура разберутся. Надо серьезно наказывать тех, кто допускает такие нарушения, независимо от должности и ранга. Чтобы другим неповадно было.

- В Кемерово прошел митинг, звучали призывы переложить ответственность с этих отдельных разгильдяев - на местную власть.

- Надо подождать заключения следствия, которое сейчас активно идет. И не решать, не искать виновных сгоряча...

Наши искренние соболезнования - родным, близким, особая поддержка родителям. Пожелание выздоровления тем, кто пострадал...

А президент страны показал, что он сегодня - рядом с теми, кто потерял родных, кто попал в беду.

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"Все виновные будут наказаны": Путин поговорил с жителями Кемерово

- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)

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