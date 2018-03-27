2018-03-27T13:45:09+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Национальный траур в России в связи с трагедией в Кемерове объявлен 28 марта

Указ о национальном трауре в России подписал президент страны Владимир Путин
Екатерина БОЛГОВА
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В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово.В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово.Фото: REUTERS
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В среду, 28 марта, объявлен национальный траур в России по погибшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 27 марта.

Отмечается, что траур объявлен в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

Напомним, крупный пожар произошел в кемеровском торговом центре в минувшее воскресенье. Возгорание началось на верхнем уровне четырехэтажного здания, где находились несколько кинозалов, детские игровые залы, фитнес-центр. В результате погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах Кемерова остаются 13 человек, еще 36 пострадавших получают лечение амбулаторно.

Совещание о ликвидации последствий ЧП в Кемерове утром во вторник провел президент РФ Владимир Путин. Он пообещал жителям, что все виновные в трагедии будут наказаны.

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- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)

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Возле здания городской администрации Кемерово вот уже несколько часов продолжается народный митинг. На площади плотной толпой собрались до 1000 человек — родные и близкие погибших, потрясенные трагедией горожане. Главное требование к местным властям — огласить точное количество погибших. Люди уверены, что официальная информация о 64-х жертвах занижена.

- Я вам обещаю, расследование будет открытым. Вам ответят, вам точно ответят! - обещает митингующим представитель областной администрации. - Мы же ничего не скрываем. Но если у вас есть информация, кто еще погиб, назовите фамилии и скажите на камеры, кого нет в списках…

- Покажите фото и видео, - кричат ему из толпы. - Где записи с камер, сколько детей на автобусе приехало, сколько уехало? Где?

- Все снимки находятся в следственном комитете, мы не знаем, не имеем доступа, это тайна следствия. Так положено…(подробности)

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