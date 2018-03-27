2018-03-27T15:04:30+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия будет готовить специалистов по грибам

Аграрный университет станет научным центром России в отрасли грибоводства
Ксения БОГДАНОВА
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Стране нужны профессиональные кадры в отрасли грибоводства. Их станут готовить в Тимирязевской академии.Стране нужны профессиональные кадры в отрасли грибоводства. Их станут готовить в Тимирязевской академии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Министерстве сельского хозяйства РФ прошла первая Всероссийская грибная конференция, главным итогом которой стало решение о господдержке отрасли культивируемых грибов в России. Тимирязевская академия вновь возобновит научно-исследовательские работы в этой области и станет готовить специалистов в отрасли грибоводства.

В конференции приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, руководители регионов, главы крупных грибоводческих предприятий, а так же российские и зарубежные эксперты. Как рассказал Джамбулат Хатуов, в 2017 году Минсельхоз России поддержал четыре инвестиционных проекта строительства грибоводческих комплексов. Для них выделяются льготные кредиты на общую сумму 5,4 млрд рублей. Когда комплексы будут построены и выйдут на проектуню мощность, они будут производить около 25 тысяч тонн грибов ежегодно. Для того, чтобы отрасль развивалась, ей необходима научно-исследовательская база, новые технологии и современное оборудование, а так же профессиональные специалисты.

- На базе Российского государственного аграрного университета будет возобновлена работа станции грибоводства, на которой специалисты смогут собрать воедино весь накопленный научный опыт отрасли и продолжить исследовательскую работу, - прокомментировал итоги конференции проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-МСХА им. Тимирязева Сергей Белопухов. – Помимо этого, необходимо готовить новые кадры, которые придут в эту отрасль и дадут новый, творческий импульс для ее развития.

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