В чем ошиблись власти, реагируя на слезы в Кемерово

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-27T16:08:50+03:00

Как получилось, что несколько тысяч человек вышли в Кемерово на стихийный митинг, требуя у власти ответа на свои вопросы [видео]

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Какие власть и местная, и федеральная допустила ошибки, которые привели к такому накалу? Почему не приехал в первый же вечер к месту трагедии губернатор Тулеев? Зачем следователи выводили из себя несчастных родителей, требуя у них перед опознанием погибших детей подписку о неразглашении? Почему не объявили общенациональный траур уже в понедельник?

Почему люди вышли на площадь в Кемерово, чуть ли не как на майдан?

Нам подсовывают легкие ответы - у людей погибли дети, масштабы трагедии замалчиваются... Но ведь даже логически, вы же не верите, что у всех нескольких тысяч, вышедших на площадь, погибли родные даже в такой страшной и масштабной трагедии?

Люди вышли от ужаса, от шока, от того, что находиться дома в такую минуту невозможно. Потому что это случилось рядом с тобой и чудом, что не с тобой. Потому что дети есть у всех и все водят их в кино на мультики. Вот этот ужас и выгнал людей на площадь. И я бы тоже вышел на эту площадь в этот день, чтобы заставить власть сделать все, чтобы такое никогда больше не повторилось.

Есть ли у властей ошибки? Да, но не те, что нам пытаются навязать шустрые ребята, стремящиеся на волне трагедии порешать свои вопросы - от наследства Тулеева до перестановки в министерствах.

Главная ошибка власти в том, что она проиграла атмосферу. Что позволила медиа-кликушам ("немедленно объявляйте траур, почему вы не объявляете траур, вам, сволочам наплевать на людей") и просто сволочи, плодившей фейки вроде видео из моргов, посеять в потрясенном обществе чувство недоверия. Ну никто же в здравом уме не поверит, что власть может замалчивать количество жертв в такой страшной трагедии. Для любого нормального человека гибель десяти или гибель сорока детей - равнозначный ужас. Зачем Путину нужно преуменьшать число погибших? Вот просто - зачем?!

Но в этом информационном аду соцсетей, телеграм-каналов и просто разговоров нормальные люди (они разговаривали с Путиным, я видел, они все совершенно адекватные) кидаются осматривать морги и пересчитывать могилы на кладбищах. Что надо сделать с человеком, чтобы он пошел считать вырытые могилы?

Вот во всем этом виновата власть — и силовики, и чиновники всех уровней - они обязаны были взять информпространство в свои руки и не цензурой, а полной и компетентной информацией удержать балансирующую на грани ситуацию.

И еще одно - я не знаю, что было бы в Кемерово, если бы ночью туда не прилетел Путин. Если бы он не провел это совещание с жестким разбором, если бы не поехал в больницу, если бы не поговорил с горожанами, если бы своими 76%, полученными на выборах, не надавил на другой край рискующей перевернуться лодки.

Власть неожиданно для себя провалила вроде бы выученный после всех цветных революций урок: информационное поле сегодня — чуть ли не важнейшее поле битвы. Пусть хотя бы Кемерово заставит ее это запомнить.

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- Люди пришли отдыхать, двери закрыты, - жаловались Путину пришедшие с митинга члены инициативной группы. - Это возмутительно даже без наличия пожара. А при пожаре? Это как раньше были газовые камеры, получается, люди задохнулись!

- Следственная группа работает - сто человек, пройдут по всей цепочке, - пообещал максимально тщательное расследование президент. - Начиная от тех, кто давал разрешение, и заканчивая тех, кто должен был следить за безопасностью, этим сотрудником ЧОП, который там сидел и кнопку не нажал. Разберутся во всем, начиная с момента перерегистрации этого здания из фабрики в развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы были эти материалы для отделки использованы (подробности)

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