2018-03-27T16:30:48+03:00
Телевизор

Вокруг сцены за 80 лет: как на ТВ отметят юбилей Александра Збруева

О талантах Александра Викторовича будут говорить в документальных фильмах
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Александр Збруев в фильме "Большая перемена"Александр Збруев в фильме "Большая перемена"
Изменить размер текста:

Конечно, цифра 80 плохо вяжется с образом Збруева, впрочем, его всегда отличала удивительная способность выглядеть минимум на 20 лет моложе. К счастью, это не единственный и уж точно не главный талант народного артиста РСФСР, успешно работающего и в кино, и в театре. Именно о талантах Александра Викторовича будут говорить в документальных фильмах, которые покажут 31 марта в день юбилея актера - «Александр Збруев. Небольшая перемена» (ТВ Центр, 8.55), «Александр Збрев. Три истории любви» (Первый, 10.15), «80 лет Александру Збруеву. Мужской разговор» («Культура», 18.40).

Также зрителей ждут классические фильмы с участием актера, благодаря которым он и обрел популярность - детектив «Два билета на дневной сеанс» (Первый, 13.10) и драма «Мой младший брат» («Культура», 19.20), ставшая для молодого аритста дебютом на большом экране.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Телевизор, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать
Молдавия выслала трех российских дипломатов
Ученые нашли у человека новый орган
НАТО высылает семь российских дипломатов
Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась
На Украине неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны
МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косово
В Хельсинки финны несут цветы к посольству России в знак скорби по жертвам трагедии в Кемерове
США научит журналистов Украины противодействовать «враждебной риторике Кремля»
«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Сербия не будет менять визовый режим с Россией, вступив в шенгенскую зону
Болгария отзывает из России своего посла для консультаций с правительством
Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки
Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия
МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне
В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы
Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку
Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну
Украинский гимнаст решил выступать за сборную России
Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента