Вокруг сцены за 80 лет: как на ТВ отметят юбилей Александра Збруева

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-27T16:30:48+03:00

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Конечно, цифра 80 плохо вяжется с образом Збруева, впрочем, его всегда отличала удивительная способность выглядеть минимум на 20 лет моложе. К счастью, это не единственный и уж точно не главный талант народного артиста РСФСР, успешно работающего и в кино, и в театре. Именно о талантах Александра Викторовича будут говорить в документальных фильмах, которые покажут 31 марта в день юбилея актера - «Александр Збруев. Небольшая перемена» (ТВ Центр, 8.55), «Александр Збрев. Три истории любви» (Первый, 10.15), «80 лет Александру Збруеву. Мужской разговор» («Культура», 18.40).

Также зрителей ждут классические фильмы с участием актера, благодаря которым он и обрел популярность - детектив «Два билета на дневной сеанс» (Первый, 13.10) и драма «Мой младший брат» («Культура», 19.20), ставшая для молодого аритста дебютом на большом экране.