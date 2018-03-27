Татуированный с ног до головы сын Елены Яковлевой наконец-то нашел работу

СЕГОДНЯ 17:57 2018-03-27T18:02:07+03:00

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Месяц назад Елена Яковлева в одном из интервью призналась, что очень переживает, что ее единственный сын – Денис Шальных, несмотря на то, что родители сделали все для того, чтобы дать ему отличное образование, никак не может устроиться на работу. 27-летний сын звездных родителей до сих пор не определился, чем он хочет заниматься в жизни. Одно время увлекался спортом, и даже получил диплом профессионального тренера, но и это занятие ему быстро надоело.

На днях Яковлева сообщила, что сын наконец-то нашел свое призвание. Актриса рассказала, что Денис теперь работает в школе. «Сын устроился в ‘‘Школу Росатома‘‘ на должность воспитателя. Одно из главных требований – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения», — сообщила Яковлева журналу StarHit.

Актриса во всем поддерживает сына и довольна его новой работой. Денис тоже не скрывает своей радости.

«Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив», — поделился наследник Елены.

Напомним, что Денис Шальных не раз подвергался критике со стороны общественности за неординарный внешний вид и образ жизни. Все тело наследника актрисы покрыто татуировками и шрамами. Впрочем, и сам молодой человек считает, что на работу его долгое время не брали именно из-за большого количества татуировок.

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Женитьбу сына Яковлева не афишировала, так что для многих ее друзей и коллег событие стало сюрпризом. К слову, Денис и Вика поставили штамп в паспорте спустя девять месяцев после знакомства.

- Лена не распространяется о личном, но знаю, что она гордится сыном, - рассказал «КП» режиссер премьерного спектакля Яковлевой «Эта прекрасная жизнь» Роман Самгин. - У них замечательные отношения. Избранницу Дениса она одобрила. (подробности)