В Москве обокрали дочь Валерия Тодоровского

СЕГОДНЯ 18:29 2018-03-27T18:34:53+03:00

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Дочь режиссера Валерия Тодоровского и сын Алексея Учителя не ожидали, что ворам потребуется так мало времени, чтобы обокрасть их. Как позже признались они полиции, они заскочили в супермаркет буквально на 10 минут, оставив машину у входа, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы злоумышленники разбили стекло иномарки и вытащили все вещи, которые находились в салоне.

Добычей воров стали брендовую сумку и кошелек, дорогостоящий компьютер, ключи от автомобиля — общая сумма ущерба составляет порядка 276 тысяч рублей. Кроме того, аферисты пытались обналичить деньги с карты, но девушка успела заблокировать счет.

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".