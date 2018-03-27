2018-03-27T18:34:53+03:00
Происшествия

В Москве обокрали дочь Валерия Тодоровского

Воры разбили стекло автомобиля и вынесли все вещи из салона
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Аферисты пытались обналичить деньги с карты, но девушка успела заблокировать счетАферисты пытались обналичить деньги с карты, но девушка успела заблокировать счетФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Дочь режиссера Валерия Тодоровского и сын Алексея Учителя не ожидали, что ворам потребуется так мало времени, чтобы обокрасть их. Как позже признались они полиции, они заскочили в супермаркет буквально на 10 минут, оставив машину у входа, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы злоумышленники разбили стекло иномарки и вытащили все вещи, которые находились в салоне.

Добычей воров стали брендовую сумку и кошелек, дорогостоящий компьютер, ключи от автомобиля — общая сумма ущерба составляет порядка 276 тысяч рублей. Кроме того, аферисты пытались обналичить деньги с карты, но девушка успела заблокировать счет.

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге
К посольству России в Вене несут букеты цветов в связи с трагедией в Кемерове
Украина отказала Белоруссии в покупке "дочки" Сбербанка
Легковушка на большой скорости врезалась в автобус на Варшавском шоссе в Москве
Около половины украинцев выступили против запрета российских СМИ и соцсестей
Путин и Эрдоган обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана
Министр инфраструктуры Украины назвал Кубань украинской
В Кемерове в память о жертвах пожара запустили в небо десятки воздушных шаров
Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово
Суд продлил срок задержания управляющей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Чижов: каналы связи между Россией и Евросоюзом должны сохраняться
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать