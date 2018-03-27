Сайты украинского пранкера, запустившего дезинформацию о 400 погибших в Кемерове, должны были заблокировать больше года назад

СЕГОДНЯ 19:09 2018-03-27T19:51:28+03:00

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На Ютуб-канале этого украинского пранкера - назвать его человеком сложно - двое суток висит запись телефонных переговоров. От имени сотрудника МЧС он звонит в морги, охваченного паникой и горем города, сообщая, что сейчас привезут еще 400 тел погибших. Люди на другом конце в шоке, через несколько часов слухи о сотнях сгоревших в ТЦ «Зимняя вишня» детей охватывают всю страну, а автор этих бесчеловечных звонков - гордится собой и получает деньги за свой гнусный поступок.

Если вы думаете, что Евгений Вольнов только в эти дни решил урвать популярность на горе родителей и близких погибших, то это не так. В Интеренете он орудует давно, причем, вольно себя чувствует не только на украинских, но и на российских ресурсах. Зовут его Никита Кувиков, но для своих телефонных розыгрышей он выбрал псевдоним - Евгений Вольнов. Ему 32 года, он из Донецка, сейчас живет в Киеве. На подобных звонках Кувиков построил собственный успешный бизнес.

Началось это лет 10 назад, когда он начал троллингом и оскорблениями травить детей и учителей по заказу российских школьников. Однажды он принял заказ на издевательский звонок собственной маме и бабушке. Позвонил. Получил за дело 5$ - его обычный прайс.

Окончательно снесло крышу ему в 2014-м после Майдана. Как только в России происходили трагедии, Вольнов звонил их жертвам по номерам, которые скидывали «заказчики». В последнее время он стал записывать политические видео и аудио с призывами убивать русских.

Все свои «творения» пранкер выкладывает в сеть. И зарабатывает деньги на сайтах, расположенных на российских доменах. У него есть команда. Те, кто по его заказу убирали цветы и игрушки с места трагедии в Кемерове. Снимали это на видео. Вольнов куражился и выкладывал ролики на сайт. Только за этот месяц поклонники перевели ему около полумиллиона рублей.

Мы связались с известными пранкерами Вованом и Лексусом и спросили: знают ли они такого «коллегу»?

- Это вопрос не к нам, а к правоохранительным органам. Мы не имеем ничего общего с психически нездоровыми людьми, - ответил «КП» Алексей Столяров (Лексус).

Зато житель Пятигорска уже два года пытается добиться от компетентных органов блокировки всех сетевых ресурсов Вольнова. Еще в 2016 году Марсель Дандамаев увидел один из «розыгрышей» пранкера - он звонил несовершеннолетней девочке с расспросами о подробностях ее изнасилования. Марсель Дандамаев был возмущен степенью цинизма и безнаказанности пранкера. И обратился с заявлением в прокуратуру.

- Когда человек позволяет себе звонить изнасилованным девушкам и публично над ними издеваться, это переходит все границы, - рассказывает Марсель Дандамаев. - Сначала я писал в прокуратуру, потом Минкомсвязи, они передали мое обращение в ГУ МВД по Ставропольскому краю (Марсель живет в Пятигорске, поэтому заявления писал по месту жительства - Ред.). Оттуда я получил официальный ответ, что в его действиях и звонках Вольнова нашли признаки состава преступления по четырем статья УК РФ и по двум административным (статьи 163, ч1, 207, ч.1, 128, ч.1, 242 ч.3, а также статьи КоАП 13.15 ч.3, 13.11, ч.1, - Ред.). Потом все эти материалы передали в МВД Пятигорска, но там не нашли признаков состава преступления.

Но Марсель Дандамаев не готов был оставить жестокого пранкера безнаказанным.

- Я снова написал в прокуратуру. По этому делу прошел суд, - говорит Марсель. - Судья постановил заблокировать его сайт, страницу в соцсети и ролик. Решение вступило в силу 16 января 2017 года. Документ должен был уйти в Роскомназдор Ставрополя, но по каким-то причинам их меры оказались безуспешными - сайты работают. В итоге я направил новый запрос в прокуратуру. Получил ответ, что решение исполнено не в полном объеме, в связи с чем исполнительный лист направят в Службу судебных приставов города Москвы. Сегодня я снова обратился в Службу судебных приставов. После того, что он творил в Кемерове, нельзя оставлять его безнаказанным.

Марсель Дандамаев был возмущен степенью цинизма и безнаказанности пранкера. И обратился с заявлением в прокуратуру

Марсель Дандамаев был возмущен степенью цинизма и безнаказанности пранкера. И обратился с заявлением в прокуратуру

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Каждый раз, когда мы думаем, что украинские патриоты-активисты вместе с российскими либеральными коллегами из штабов Навального и прочих мест пробили дно, у дальше падать уже некуда, они своими действиями доказывают, что предел падения ими еще не достигнут. В истории с пожаром в Кемерове это правило, к сожалению, сработало в очередной раз.

Нет, мы помним злорадство свидомых при взрыве самолета в Египте, пр крушении самолета с ансамблем Александрова и «доктором Лизой», с их поразительной «отзывчивостью» на каждое несчастье, случающееся в России, когда они буквально исходят ядом ненависти. Но вот взят еще один рубеж. Некий пранкер с Украины, известный в сети как Евгений Вольнов, звонил в бюро судмедэксперизы Кемерова и морги города, представлялся сотрудником силовых структур, в частности, майором Поздняковым из МЧС и запрашивал места для «более 300 «двухсотых». При этом свой ролик он разместил на Ютубе 25 марта, еще до того, как МЧСники смогли зайти в «Зимнюю вишню» (подробности)