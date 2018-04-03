ФСБ задержали шпионов, которые обменивались картами Генштаба России

СЕГОДНЯ 12:50 2018-04-03T12:58:57+03:00

Во время допроса задержанные признали, что осознают, что своими действиями могли создать угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем Фото: Оперативная съемка

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым, Севастополю и Омской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые собирали и обменивались топографическими картами. Как выяснилось, злоумышленники собирались продать их иностранной разведке. Но не успели.

- Во время обысков у гражданин России и Украины, которые живут в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были изъяты топографические карты (1:100 000) Генерального штаба России с грифом "секретно", - сообщили "Комсомолке" в ЦОС ФСБ России.

Часть бумажных карт мужчины успели переснять и были готовы выслать по электронной почте.

- Задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 275 и 276 УК РФ ("Государственная измена"и "Шпионаж") соответственно, - отметили в ведомстве.

Кстати, во время допроса задержанные признали, что осознают, что своими действиями могли создать угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.

На любителей карт вышли не случайно: один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статье "Государственная измена". Как тут не вспомнить крылатую фразу про то, что "никогда такого не было, и вот опять".