2018-03-27T10:42:37+03:00
Общество

«Роснефть» подписала договор о сотрудничестве с Катарским фондом образования, науки и социального развития

Специалисты двух стран смогут проходить курсы повышения квалификации в ведущих образовательных центрах
Дмитрий КОЗУРОВ
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26 марта в Москву с рабочим визитом прибыл эмир Государства Катар, Его Высочество шейх Тамим бен Хамада Аль Тани. Главным пунктом программы визита была встреча с Президентом России Владимиром Путиным. В присутствии двух лидеров Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Президент по научно-исследовательским разработкам Катарского фонда образования, науки и социального развития Файзал Альсуваиди подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования.

В документе прописаны договоренности о курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки российских и катарских специалистов и инженеров. Проходить занятия будут в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, и в ведущих вузах России, чьим партнером является компания «Роснефть». Также в планах проведение совместных семинаров, конференций и других мероприятий по актуальным для нефтегазовой отрасли темам.

Такой обмен идеями и знаниями поможет специалистам получить набор компетенций, соответствующий высочайшим современным стандартам.

- Россия и Катар инвестируют в экономику будущего – экономику знаний, - подчеркнул Игорь Сечин, комментируя подписание соглашения. - Как отметил Президент Российской Федерации, «сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии и компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни». Взаимодействие в сфере научно-технических исследований и образовании – одна из целей нашего сотрудничества с Катаром. И в этой связи мы будем совместно финансировать приоритетные научные разработки и реализовывать образовательные программы во благо наших стран.

Катарский фонд широко известен в научном мире. Он работал над проектом Катарского парка науки и технологий – одного из мощнейших наукоградов на планете. Для компаний, занятых разработкой и коммерциализаций прорывных технологий, здесь созданы идеальные условия. Среди резидентов парка научно-технические подразделения крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Связь академической науки и образования с миром инноваций и разработками практического характера обеспечивает расположенный поблизости «Город Образования».

- В рамках стратегического партнерства с «Роснефтью» мы будем сотрудничать в целях развития и продвижения ключевых программ обучения, образования, повышения квалификации и переподготовки катарских и российских инженеров, - отметил Файзал Альсуваиди.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»:

- За последнее время «Роснефть» существенно расширила свой газовый бизнес, поэтому сотрудничество с Катаром - признанным лидером мирового газового рынка, особенно в области СПГ, открывает для российского нефтяного холдинга совершенно новые перспективы. На фоне усиления санкций и ограниченного доступа к технологиям, а также постоянно циркулирующих слухов о возможной отмене экспортной монополии «Газпрома», «Роснефть», по сути, обеспечила себе «право первого хода» и существенное преимущество на международном газовом рынке по сравнению с другими российскими независимыми производителями газа.

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