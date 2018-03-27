2018-03-27T11:57:29+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется, - Владимир Путин разбирался с причинами трагедии в Кемерове

Президент поговорил с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время совещания в Кемерово.Владимир Путин во время совещания в Кемерово.Фото: REUTERS
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Во время визита в Кемерово Владимир Путин приехал к торговому центру "Зимняя вишня", где возложил цветы к народному мемориалу, побывал в больнице, где общался с пострадавшими, в здании судмедэкспертизы, где пообещал инициативной группе жителей города, что все виновные будут наказаны. Но главное было - разобраться в причинах трагедии. Об этом и шла речь на совещании с участием главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, полпреда Сергея Меняйло и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

- Прежде, чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами, - начал Путин. - Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания.

Первые слова президента были тяжелыми, было видно, что они ему самому даются с трудом:

- Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие...

После этого президент начал разбор ситуации, начав с МЧС.

- Как разрешение получали на этот вид деятельности – Следственный комитет мне ответит, - сказал Путин. - Как была организована работа по спасению людей и что сейчас делается для оказания помощи пострадавшим?

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах страшного пожара. Фото: REUTERS

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах страшного пожара.Фото: REUTERS

Владимир Пучков доложил о ходе спасательной операции.

- Год постройки – 1968, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра, - дошел он до главного. - Зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкую деятельность по организации торговли, было три кинозала, бассейн, соответствующие подразделения, где занимались с детьми, а также ряд других структур.

- А разрешение на все эти виды деятельности выдавала городская администрация? - уточнил Путин. - А мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?

- Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами, - ответил Пучков, мэр в этот момент общался с горожанами на митинге. - В 2016 году комиссия МЧС прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала – менее ста человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены.

- А рекомендации когда были даны? - спросил Путин.

- В 2016 году. После последней реконструкции, которая была проведена, - подтвердил министр. - В результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра. В настоящее время развернута группировка сил общей численностью свыше 800 человек, 195 единиц техники.

Александр Бастрыкин доложил, что Кемеровский кондитерский комбинат был в нарушение установленного порядка преобразован в торговый центр «Зимняя вишня».

- Но я хотел бы отметить, что на самом деле это не малый бизнес, - сказал глава Следственного комитета. - В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли.

- Вопрос – как была организована работа по обеспечению безопасности? - продолжил разбираться Путин.

- С 19 числа у них сигнализация уже не работала, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось, - перечислял дальше Бастрыкин

- Сигнализация не работала почему?

- Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался.

- То есть они знали, что сигнализация не работает, и ничего не делали? - спросил президент.

- Да, и ничего не делали, хотя фирма, которая обслуживает, специализируется на противопожарной безопасности, - подтвердил Бастрыкин. - Но вообще ужасающий случай – когда надо было нажать кнопку оповещения – есть такая кнопка оповещения на посту охранника, которая работала все-таки – охранник не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил.

- Не включил, когда уже начался пожар? - поразился глава государства.

- Да, и мы не можем дать разумного объяснения. Он не может объяснить, этот чоповец, но какой-то совершенно не подготовленный человек. То есть система безопасности фактически была брошена на произвол судьбы и не функционировала. Кроме того, выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, они были заблокированы, закрыты.

- Почему?

- Мы сейчас выясняем, почему это сделано, - ответил Бастрыкин. - Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел. Мы обязательно доберемся до администрации, которая санкционировала все это, разрешала. Будем разбираться, начиная с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными.

- Ваши сотрудники проверяли их? Или только два года назад и всё? - обратился к Пучкову Путин.

- С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы, - ответил министр.

- Ну и что? Налоговые каникулы здесь при чем? - не согласился президент. - Налоговые – это налоговые, а вопросы безопасности к налогам не относятся. Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу.

Путин поручил разобраться с действиями всех чиновников, причастных к работе торгового центра.

- Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица, - заявил глава государства. - Внимательно все изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил – все, что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит.

«Не плакать, а реветь хочется» - Владимир Путин о пожаре в Кемерове.Владимир Путин - о пожаре в Кемерове

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