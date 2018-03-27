2018-03-27T13:57:00+03:00
Политика

Российский МИД потребовал от Запада поделиться доказательствами по «делу Скрипаля»

Ранее посол США в России заявил СМИ, что вина Москвы очевидна, но так и не привел никаких внятных аргументов
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Михаил Терещенко/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС
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- Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности, - написала сегодня на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Далее она привела цитаты американского посла Джона Хантсмана, который, рассуждая о доказательствах причастности России к инциденту в Солсбери, заявил следующее: «Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна. Картина была достаточно ясной, не только для Соединенных Штатов, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения. Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно».

- Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств Штаты приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? - резонно спросила Захарова.

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