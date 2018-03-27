2018-03-27T14:51:21+03:00
Экономика

Правила выдачи пособий на первенца могут поменять

Многим семьям сейчас отказывают в их получении
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Вице-премьер Ольга ГолодецВице-премьер Ольга ГолодецФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду подумать над поправками в закон о выплатах на первого ребенка. Их ввели с января этого года. Назначают пособия семьям с небольшими заработками. Тем, чей доход в пересчете на каждого члена семьи (включая новорожденного) не превышает 1,5 прожиточного минимума. Сейчас он в среднем по стране составляет 11,2 тыс. рублей.

По данным Минтруда на середину марта, за пособием уже обратились 20,7 тыс. семей, сообщал глава Минтруда. Но выплаты назначили только 15,4 тыс. семей (в среднем по стране пособие составляет 10,2 тыс. рублей в месяц). Остальные либо получили отказ, либо их заявки еще рассматривают.

Суть нового закона в том, чтобы поддержку от государства получали реально нуждающиеся в ней. Но механизм подсчета доходов неправильный, считают эксперты. В документе прописан такой алгоритм: берется доход обоих членов семьи за последние 12 месяцев до появления первенца. То есть, если и мама, и папа работали, то доходы у семьи могли быть приличные. Но все изменилось после рождения ребенка - мама ушла в декретный отпуск, и теперь доходов только мужа не хватает. Получается, семья стала нуждающейся, но рассчитывать на пособие по закону родители не могут.

Эксперты считают, что расчет доходов нужно делать за три последних месяца перед рождением ребенка. Так будет корректнее, ведь мама уже будет в декретном отпуске. И в этом случае больше людей смогут получить поддержку от государства.

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