2018-03-27T15:18:22+03:00
Наука

В Кембридже создали человекоподобного робота, имитирующего мимику живых людей

Машину планируют использовать для работы с пациентами психологов
Григорий ПУШКАРЁВ
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Робот копирует выражение лица человека с задержкой в две-три секунды.Робот копирует выражение лица человека с задержкой в две-три секунды.Фото: YouTube
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Ученые кафедры компьютерных наук и технологий Кембриджского университета в Великобритании представили робота по имени Чарльз, который с небольшой задержкой копирует выражения лиц живых людей. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

По словам исследователей, Чарльз оснащен программным обеспечением, которое может считывать выражения лица пользователей. Движения бровей, челюсти и других лицевых мышц записываются его камерой. Затем Чарльз имитирует эти мускульные движения с помощью системы механических сервоприводов, управляемых алгоритмами.

Разработка под руководством профессора Кембриджского университета Питера Робинсона ведется с 2015 года. За это время машина стала гораздо лучше распознавать и повторять мимику человека.

“Нам было интересно, сможет ли компьютер понимать социальные сигналы, выражение лица, тон голоса, позы и жесты человека. Подумали, что было бы интересно узнать, повторит ли это робот. Будут ли люди чаще с ним взаимодействовать, если в ответах машины станет больше эмоций? Так у нас и появился Чарльз”, - рассказал Робинсон.

Робот копирует выражение лица человека с задержкой в две-три секунды. Ученые подчеркнули, что пока Чарльз “далек от совершенства” и нуждается в доработке.

“Чарльз реалистичен, но сервоприводы просто не похожи на человеческие мышцы. А наши программы недостаточно хороши, и поэтому движения работа выглядят неестественно”, - признался Робинсон.

Степень натуралистичности движений и "эмоций" робота может даже смущать. Фото: YouTube

Степень натуралистичности движений и "эмоций" робота может даже смущать.Фото: YouTube

В будущем робота планируют использовать для работы с пациентами психологов. Ученые надеются, что Чарльз позволит до мелочей проанализировать состояние пациента и помочь определить точную причину его расстройства.

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