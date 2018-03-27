2018-03-27T16:10:24+03:00
Звезды

Друзья Джоли: «У Анджелины роман с агентом по недвижимости»

Да и Брэд Питт, оказывается, тоже не терял времени даром, и уже ходит на свидания
Ирина СУХАНОВА
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Источники из окружения Джоли уверяют: Анджелина снова счастлива и влюблена.Источники из окружения Джоли уверяют: Анджелина снова счастлива и влюблена.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще недавно источники из окружения экс-супругов уверяли: ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт ни с кем не встречаются. Мол, оба обожглись на разрыве, и сейчас сосредоточены на воспитании детей, для которых развод стал психологической травмой. Но время течет, и все меняется: знакомые Анджелины Джоли рассказали американскому изданию Entertainment Tonight, что у актрисы — новый возлюбленный. Избранник звезды не имеет отношения ни к миру кино, ни к Голливуду, ни к списку миллионеров Forbes: Анджелина закрутила роман с агентом по недвижимости. Он стал первым мужчиной, с которым Джоли начала встречаться после того, как ушла от Брэда Питта и подала на развод.

- Да, она кое с кем встречается, - подтвердили источники издания. - Брэд и Анджелина очень тщательно скрывают свою личную жизнь, и, хотя она говорит друзьям, что ни с кем не встречается, на самом деле она кое с кем видится.

По словам приятелей Джоли, ее новый друг гораздо старше 42-летней актрисы.

- Она встречается со зрелым и красивым мужчиной, он — агент по недвижимости, - утверждают инсайдеры. - Он не знаменитость и не светская персона.

Новые отношения хорошо влияют на Анджелину: она снова начала радоваться жизни. И это очень вдохновляет ее окружение:

- После разрыва с Брэдом Анджелина пережила тяжелые времена. Пока между ней и ее новым другом ничего серьезного — просто двое взрослых людей хорошо проводят время вместе.

Как именно познакомились актриса и ее новый кавалер, не сообщается. Но, скорее всего, это случилось, когда Анджелина подыскивала себе новый дом. Джоли и ее дети сейчас живут в недавно купленном актрисой шикарном поместье в пригороде Лос-Анджелеса. Дом и прилегающие угодья обошлись звезде в 25 миллионов доллларов. Особняк расположен недалеко от старого дома звездного семейства, в котором сейчас в одиночестве обитает Брэд Питт.

Анджелина не торопит события и просто наслаждается свиданиями со своим новым поклонником. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина не торопит события и просто наслаждается свиданиями со своим новым поклонником.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Друзья актрисы также прокомментировали возможное воссоединение Джоли и Питта, о котором так много писали таблоиды. По их мнению, то, что экс-супруги снова станут жить вместе, очень маловероятно.

- Люди судачат об их воссоединении, но этого никогда не случится, - говорят источники из окружения экс-супругов. - У них был безобразный разрыв, и когда Анджелина и Брэд по решению суда вместе с детьми проходили семейную терапию и посещали психолога, они едва могли находиться в одной комнате друг с другом.

Тем временем личная жизнь Брэда Питта тоже не стоит на месте. По словам друзей актера, он долгие месяцы провел затворником, пытаясь бросить пить и наладить свою жизнь без Анджелины и детей. Теперь он чувствует себя гораздо лучше, начал чаще выходить на люди и встречаться с друзьями и с подругами. Правда, никаких серьезных отношений актер не заводит и, как и его бывшая жена, просто приятно проводит время.

- После разрыва с Анджелиной Брэд почти не выходил из дома. Но в последний месяц или два он изменился и стал гораздо чаще выбираться поужинать с друзьями, - говорят инсайдеры. - Брэд очень тщательно скрывает свою личную жизнь. Женщины, с которыми он видится, - не публичные персоны.

Хотя поклонники звездной пары и хотели бы, чтобы Анджелина и Брэд воссоединились, окружение экс-супругов уверяет: это невозможно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя поклонники звездной пары и хотели бы, чтобы Анджелина и Брэд воссоединились, окружение экс-супругов уверяет: это невозможно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэд не заинтересован сейчас в серьезных отношениях, и главное для него — дети. Он пытается привести в порядок свою жизнь, окончательно встать на путь трезвости (актер бросил пить сразу после того, как от него ушла Анджелина) и вернуть себе опеку над детьми. Брэд регулярно встречается со своими шестью отпрысками, правда, не так часто, как ему бы хотелось. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.

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