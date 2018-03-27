2018-03-27T16:56:38+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СК получил заявления о пропаже 67 человек после пожара в Кемерово

Четверым сотрудникам торгового центра уже предъявлено обвинение, идут обыски
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
На месте трагедии продолжают работают эксперты и следователиНа месте трагедии продолжают работают эксперты и следователиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета в рамках уголовного дела задержали 5 подозреваемых в массовой гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре. Четверым уже предъявлено обвинение, пятого - сотрудника ЧОПа отправят в суд уже в ближайшее время.

- На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На месте трагедии продолжают работают эксперты и следователи. В офисах компаний, которые работали в торговом центре изымается документация. Действиями следователей руководит лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Глава СК России поручил в кратчайшие сроки, но при этом максимально корректно, провести комплекс мероприятий, необходимых для выдачи тел погибших их родственникам, и установить полный круг лиц, имеющих отношение к эксплуатации торгово-развлекательного центра и обеспечению безопасности посетителей, и конкретной причины пожара, - отметила Петренко.

Представитель ведомства подчеркнула, что следствие продолжает активно работать по нескольким направлениям.

КСТАТИ

Почему торговые центры чаще всего горят в России и странах третьего мира

Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем с родных погибших требуют подписки о неразглашении

Трагедия в Кемерове как снежный ком обрастает слухами и домыслами. Мол, и жертв на самом деле в разы больше, и власти скрывают истинный масштаб случившегося. В понедельник по соцсетям поползли анонимные признания: чтобы родных допустили на опознание тел, с них берут подписку о неразглашении. Сторонники теории заговоров ликуют: раз заставляют людей молчать, значит, есть, что скрывать. Не стоит и говорить, что это лишние дрова в топку и без того взрывоопасной ситуации в регионе (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать
Молдавия выслала трех российских дипломатов
Ученые нашли у человека новый орган
НАТО высылает семь российских дипломатов
Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась
На Украине неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны
МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косово
В Хельсинки финны несут цветы к посольству России в знак скорби по жертвам трагедии в Кемерове
США научит журналистов Украины противодействовать «враждебной риторике Кремля»
«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Сербия не будет менять визовый режим с Россией, вступив в шенгенскую зону
Болгария отзывает из России своего посла для консультаций с правительством
Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки
Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия
МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне
В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы
Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку
Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну
Украинский гимнаст решил выступать за сборную России
Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента