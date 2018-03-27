СК получил заявления о пропаже 67 человек после пожара в Кемерово

СЕГОДНЯ 16:17 2018-03-27T16:56:38+03:00

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Сотрудники Следственного комитета в рамках уголовного дела задержали 5 подозреваемых в массовой гибели людей при пожаре в кемеровском торговом центре. Четверым уже предъявлено обвинение, пятого - сотрудника ЧОПа отправят в суд уже в ближайшее время.

- На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На месте трагедии продолжают работают эксперты и следователи. В офисах компаний, которые работали в торговом центре изымается документация. Действиями следователей руководит лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Глава СК России поручил в кратчайшие сроки, но при этом максимально корректно, провести комплекс мероприятий, необходимых для выдачи тел погибших их родственникам, и установить полный круг лиц, имеющих отношение к эксплуатации торгово-развлекательного центра и обеспечению безопасности посетителей, и конкретной причины пожара, - отметила Петренко.

Представитель ведомства подчеркнула, что следствие продолжает активно работать по нескольким направлениям.

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