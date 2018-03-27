2018-03-27T17:00:42+03:00
Телевизор

Смешить, но не взбалтывать

Что телеканалы приготовили для нас к первому апреля
Глеб ГУБАРЕВ
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Зрителей ждет сольный концерт Максима Галкина.Зрителей ждет сольный концерт Максима Галкина.Фото: Первый канал
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Включив телевизор, зритель будет вынужден решать, с чьей помощью ему отмечать самый веселый день в году. Первый канал, например, предлагает это сделать в компании Максима Галкина, концерт которого покажут в 15.20, и звезд КВН, которые в четвертой игре 1/8 финала Высшей лиги разыграют путевки в следующий этап (22.30). Канал «Россия» советует вспомнить о том, что накануне Дня смеха свое 70-летие отпразднует корифей юмористического жанра Владимир Винокур. Именно ему будет посвящен специальный выпуск программы «Аншлаг и Компания» (11.25). Если же стиль «Аншлага» и его героев вам не по душе, дождитесь появления в эфире великолепного Михаила Жванецкого и его программы «Дежурный по стране» (0.30).

На ТНТ свой дежурный - Гарик Мартиросян, который на этот раз выступит не только в привычной роли ведущего Comedy Club (19.00), но и представит подготовленный ко Дню смеха новый проект «Мартиросян Official» (22.00). Ну а СТС традиционно предлагает разогнать тоску увесистой порцией «Уральских пельменей» (16.00).

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