2018-03-27T17:03:01+03:00
Телевизор

А за ними Фредди на велосипеде

В новом документальном фильме нам расскажут о том, как создавался один из лучших альбомов легендарной рок-группы Queen
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Фредди Меркьюри на записи альбома News Of The WorldФредди Меркьюри на записи альбома News Of The WorldФото: кадр из фильма
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Вообще-то главным творением Queen критики единодушно признают пластинку A Night at the Opera («Ночь в опере»), однако именно диск News Of The World («Мировые новости»), вышедший в 1977 году, познакомил публику с такими бессмертными композициями, как We Will Rock You and We Are The Champions. Эти песни стали не только рок-хитами, но и спортивными гимнами, знакомыми каждому, кто хоть раз приходил на стадион. Неслучайно 40-летний юбилей альбома отмечали в минувшем году с небывалым размахом - сам диск был переиздан с кучей бонусов, а западной публике показали документальный фильм о том, как создавалась легендарная пластинка. Собранные в фильме архивные материалы были обнародованы впервые и стали роскошным подарком для всех ценителей творчества Queen. Теперь фильм смогут увидеть и российские зрители, среди которых, как известно, поклонников Фредди Меркьюри и Ко всегда хватало.

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