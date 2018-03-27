2018-03-27T18:00:07+03:00
Умные вещи

Презентация Apple 27 марта 2018 года: прямая онлайн-трансляция

Наш корреспондент ведет прямую онлайн-трансляцию с презентации Apple 27 марта 2018 года
Александр МИЛКУС
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Приглашения на презентацию разослали ограниченному кругу журналистов. В их числе - обозреватель "КП" Александр МилкусПриглашения на презентацию разослали ограниченному кругу журналистов. В их числе - обозреватель "КП" Александр МилкусФото: REUTERS
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Компания Apple 27 марта 2018 года проводит "секретную" презентацию новых продуктов. Место выбрано необычное - колледж Lane Tech College Prep в Чикаго. Ожидается, что корпорация представит новый iPhone SE2 и бюджетный iPad - специально для нужд преподавателей и студентов.

Приглашения на презентацию разослали ограниченному кругу журналистов. В их числе - обозреватель "КП" Александр Милкус.

Прямая онлайн-трансляция презентации Apple 27 марта 2018 года из Чикаго.

Презентация Apple, 27 марта 2018 года.

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