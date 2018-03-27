Противопожарную систему отключить невозможно. Если она исправна и работает

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-27T19:06:55+03:00

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В Управлении МЧС по Москве пока не получили официальных распоряжений о проведении проверок, но уже готовятся к ним:

- В самое ближайшее время такие мероприятия совместно с Генпрокуратурой пройдут у нас в городе, - сказала «КП» руководитель пресс-службы ведомства Оксана Золотова. - Подождите пару дней, сейчас на этот счет поступит официальная информация.

В МЧС по Московской области же все решения будут озвучены после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а оно намечено на этот четверг 29 марта.

Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», на местах пожарные службы уже связались со своими «подопечными» торгово-развлекательными центрами.

- «Готовьтесь, будем сейчас проверять», сообщили мне устно уже в понедельник, на следующий же день после трагедии в Кемерове, - признался предприниматель, владелец нескольких торговых центров в одном из подмосковных городов Михаил Т. - Работают на опережение своего начальства, и правильно делают. В таких вопросах лучше перестраховаться.

- Скажите, а реальное ли сейчас представить ситуацию, что ТЦ эксплуатируется с неработающей системой пожаротушения?

- Нет! Я такого себе представить не могу. У меня есть два действующих ТЦ, и я строю еще три. Вопросы безопасности - отдельная статья согласования еще на стадии проектирования здания. Специальные службы смотрят все: достаточно ли широки проходы, есть ли и сколько наружных пожарных лестниц (в одном объекте мне пришлось даже добавлять их, так как инспектора не удовлетворило количество), число пожарных гидрантов, как будет организован пожарный проезд для спецтехники. Все-все тщательно проверяется .

Что касается тех объектов, что уже введены в срой.... Я не знаю, какие там на «Зимнюю вишню» распространялись каникулы, но у меня в ТЦ проверки проходят все время. Один свой объект я запустил в строй тоже в 2013, как и эту "Вишню". Если результаты проверки неудовлетворительны, то выносится предписание - в какие сроки нужно все недочеты устранить. После проходят и проверяют опять.

- А если не устранили?

- Тогда поднимется вопрос вплоть до приостановления деятельности.

- Закрытия ТЦ?

- Да. А после нужно будет пройти повторный процесс сдачи объекта в эксплуатацию. Нормативы очень жесткие. Больше вам скажу, ни одно здание сегодня не может эксплуатироваться без противопожарной системы и без заключенного долгосрочного контракта на ее обслуживание. Этим занимаются коммерческие структуры, лицензированные в МЧС. Обслуживание это недорогое. Я, например, за ТЦ в 1600 квадратных метров плачу около 20 000 рублей в месяц. Разве это деньги? А раз уж плачу, то и спрашиваю с этой фирмы по полной. Согласно контракту, они проводят проверки противопожарной системы раз в месяц вне зависимости от того, был ли пожарный инцидент или нет. Огнетушители обновляются раз в год где-то. Официальная служба МЧС приходит тоже раз в год, также они в любой момент запрашивают отчеты у обслуживающей организации.

- Противопожарная система работает исправно?

- Даже более чем. Очень чувствительные сейчас датчики. И на малейшее задымление, и на пыль даже реагируют. Отключить систему при возникновении тревоги невозможно — сигнал все равно тут же поступает на пульт пожарных служб.

- То есть вы за торговые центры в Москве и области спокойны?

- Я за свои только могу говорить. У меня совесть чиста, тем более, что сейчас созданы вполне доступные условия, чтобы любой предприниматель мог соблюдать пожарные требования и спать спокойно .

А в это время

В Москве и области на безопасность проверят все ТЦ

Отдельные торговые центры начали проверять себя самостоятельно. Например, «Афимол-сити».

- Мы начали внеочередную проверку систем противопожарной безопасности. Проверка коснется как арендаторов, так и общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации, - говорят в управляющей организации этого ТЦ.

При этом подчеркивают, что плановые проверки и так у них бывают регулярно — раз в квартал. Через этот ТЦ ежедневно проходит 100 - 120 тысяч человек.

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Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы.

- Что с нашими торговыми центрами не так? Мы их строим как-то неправильно? Почему у нас пожары редко обходятся без смертей? – вопрос вице-президенту Международной академии архитектуры Михаилу Хазанову.

- Сейчас практически все ТЦ проектируются по схожим архитектурным решениям. Архетипы идеального торгового центра были придуманы достаточно давно, и сейчас все стараются на них ровняться (подробности)

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