Торговые центры и моллы заменили детям парки и дворы

27 Март 19:11 2018-03-27T21:40:17+03:00

Торговые центры оказались в числе самых популярных мест, куда дети ходят не только поодиночке, но и с родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Современные городские дети и подростки большую часть свободного времени проводят в торговых центрах. Вместо лавочек у них столики на фудкорте, вместо пряток — возня в примерочных кабинках. И после трагедии в "Зимней вишне" от этого становится не по себе. Ведь подобное вполне может произойти в любом торговом центре.

Ближе к дому

Специалисты Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ посмотрели, куда вообще ходят дети, кроме своей школы и дома. Оказалось, что активнее всего подростки осваивают пространство около дома — магазины, детские и спортивные площадки, и так далее. Торговые центры оказались в числе самых популярных мест, куда дети ходят не только поодиночке, но и с родителями. Хотя чаще всего, конечно, подростки предпочитают тусить с друзьями — такой вариант выбрали почти 47 процентов опрошенных.

Другое исследование показывает, что чаще всего по торговым центрам гуляют дети из более обеспеченных семей и... отличники. Видимо, у таких ребят достаточно карманных денег, чтобы позволить себе пройтись по магазинам и заглянуть в кафе на фудкорте.

В целом оказалось, что торговые центры и моллы заменили дворы и улицы. Само общение осталось прежним, сменилась только обстановка. Качелям в парке нынешние дети предпочитают вывески и витрины бутиков.

А как у них: от воровства до погромов

Что-то подобное сейчас происходит во всем мире. В США и в Европе дети давно уже оккупировали крупные моллы. И далеко не всегда это заканчивается благополучно.

В США сейчас настоящая эпидемия шоплифтинга - мелкого воровства в торговых центрах. Вот приходит девочка в магазин и меряет кофточку, которая стоит, как все её школьные завтраки на месяц вперед. Зато выглядит в ней девочка, как принцесса. Соблазн велик, а наказания, по сути, нет никакого — вот и воруют детишки, причём, не только для себя, но и на заказ. А спрос на такие вещи велик: зачем тратить, условно, 100 долларов на вещь, если можно дать ребёнку 20 и он принесет тебе нужный цвет и фасон.

В Британии забили тревогу после нескольких крупных погромов в 2011 году, которые устроили местные 10-12 летние "чавы" — английские гопники, если по-простому. И это понятно: когда подростки из неблагополучных семей изо дня в день бродят по магазинам и смотрят на вещи, на которые им в жизни не накопить, мародерства не избежать. Произошел настоящий социальный взрыв: подростки громили витрины и дорогую технику, и выносили еду и одежду из магазинов целыми ящиками.

Воровать и попрошайничать в торговых центрах начали и российские подростки - мы подробно писали об этом: здесь и здесь.

Рай для подростков

Чем влекут детей торговые центры — понятно. Там тепло, много дешевого фастфуда, кое-где есть бесплатный вайфай, есть кино и игровые автоматы. И над душой никто не стоит — ни учителей, ни родителей. Да и мамам с папами вроде бы спокойнее: как-никак, дети на глазах у взрослых.

Причём, вся инфраструктура словно рассчитана на безденежных подростков: заплати за стакан - и подливай колу, сколько хочешь. В примерочных кабинках можно наделать кучу фото для инстраграма. Понравившуюся вещь можно купить, поносить аккуратно две недели, и сдать обратно. Да и билеты в кино в "детское время" гораздо дешевле.

Неудивительно, что школьники не вылазят из торговых центров — не в музеях и библиотеках же им тусоваться. Есть ещё парки, в Москве они стали довольно приличными. Но это в теплое время года. А что делать в холодное? Куда податься подростку? Только в торговый центр.

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Это единственное место, где можно быть собой

На удивление, торговый центр — это чуть ли не единственное место, где дети могут быть собой. Тут можно дурачиться, делать селфи, смеяться и болтать в полный голос. Можно даже ругаться матом (да, подростки это делают). В отличие от школы или музея, тут никто на тебя не шикнет и не отругает за это.

Детям нужны пространства, где можно просто проводить время в компании. Желательно, поближе к дому и бесплатно. Не учиться и не заниматься чем-то полезным, а просто быть. В этом смысле торговые центры — чуть более цивилизованный вариант посиделок в подъезде. Альтернатив у ТЦ, по большому счету, и нету. По парку зимой не погуляешь. А тащиться через пол Москвы, чтобы посидеть в каком-нибудь антикафе или коворкинге с друзьями из своего же дома просто глупо. Сидеть в кафе каждый день никаких карманных денег не хватит.

И каких-то рецептов, чтобы выманить подростков из моллов, пока не придумали ни в одной стране мира. В конце концов, дети всё делают наоборот — и чем больше их стараются вытурить из торговых центров, тем охотнее подростки бегут туда после уроков.

Как дети проводят время с родителями*

Посещение магазинов, торговых центров 66%4

Прогулки в парке, зоопарке 41%

Активный отдых на улице 36%

Совместные походы в гости 35%

Посещение кафе, ресторанов 35%

Походы в кино 33%

Совместные посещения выставок, театров и проч. 19%

Отдых в развлекательных комплексах, игры на игровых автоматах, аттракционы 11%

Участие в городских мероприятиях, посещение публичных лекций 9%

Посещение каких-­либо занятий для детей и родителей 3%

*по данным Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ.

Чем чаще всего занимаются московские подростки**

Гуляют на улице или во дворе 91%

Сидят дома 89%

Ходят в кино 86%

Гуляют в парке 83%

Гуляют в центре города 79%

Проводят время в торговых центрах 77%

Ходят в кафе 76%

**по данным Московского института социально-культурных программ

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Почему торговые центры чаще всего горят в России и странах третьего мира

Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы.

- Что с нашими торговыми центрами не так? Мы их строим как-то неправильно? Почему у нас пожары редко обходятся без смертей? – вопрос вице-президенту Международной академии архитектуры Михаилу Хазанову.

- Сейчас практически все ТЦ проектируются по схожим архитектурным решениям. Архетипы идеального торгового центра были придуманы достаточно давно, и сейчас все стараются на них ровняться (подробности)

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