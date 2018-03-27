2018-03-27T19:24:45+03:00
Политика

Правительство продолжит обсуждение налоговой реформы

В России проведут эксперимент по маркировке драгоценностей
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Медведев отметил, что для закрепления темпа роста экономики придется постараться. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМедведев отметил, что для закрепления темпа роста экономики придется постараться. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Дмитрий Медведев заявил, что правительство продолжит обсуждать изменения налоговой системы. Об этом премьер сообщил на расширенном заседании коллегии МинФина во вторник. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что кабмин обсуждает повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума.

Министр финансов Антон Силуанов выступил против изменения НДФЛ. Против повышения налогов и министр экономического развития Максим Орешкин. Выступая на коллегии, он заявил, что налоговые изменения должны быть направлены на ускорение экономического роста и борьбу с бедностью, а простое повышение налогов окажет негативный эффект на экономику.

Медведев отметил, что для закрепления темпа роста экономики придется постараться.

- Экономика вернулась к росту, успешно завершен период адаптации к санкциям и давлению извне. Темпы роста пока не очень высоки, и должны быть предприняты новые усилия, чтобы укрепить это рост, довести его до уровня выше среднемирового, - отметил премьер.

При этом он похвалил Минфин, который всегда пытается экономить деньги в казне.

- Минфин при формулировании тех или иных подходов подвергается жесточайшей критике, на него все шишки сыплются за то, что он пытается сэкономить на этом и на этом. В итоге жизнь все расставляет по своим местам, и обоснованность этой позиции, направленной на сохранение макроэкономических показателей, на обеспечение стабильности условий развития экономики, особенно при наличии внешних и внутренних проблем, заслуживает максимальной поддержки, - заметил Медведев.

Антон Силуанов рассказал о единой системе прослеживаемости товаров, которая должна заработать до конца года. По словам главы Минфина, она дополнительно принесет казне 200-300 миллиардов рублей за счет улучшения собираемости налогов и таможенных платежей.

А Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 июня по 1 ноября в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. В перечень вошли алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, золото и серебро в необработанном виде, а также ювелирные изделия из серебра и других драгоценных металлов.

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