О кемеровской трагедии надо рассказывать детям! Они должны быть готовы

СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-27T20:01:14+03:00

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Не надо быть родителем, чтобы прочувствовать ужас тех, кто потерял детей в страшном пожаре. И нет градации боли: тому, кто потерял своего единственного ребенка, так же плохо, как и тем, кто потерял семью. Боль, помноженная на детские голоса в телефоне, на фотографии, где все живы и смеются, вызывает только одно нестерпимое желание – защитить своего детеныша. Это первобытно-звериное, подсознательное. Инстинкт прайда. И защитить любым путем. И на мой взгляд, иногда самым ужасным путем. Это – путем молчания и игнорирования.

Я читала ленту друзей в понедельник утром, когда о трагедии в Кемерово знала без преувеличения вся страна, и поражалась. «Я не могу сказать ребенку такую чудовищную правду», «Я решила не обсуждать и тем самым оградить», «Детям не нужны такие новости». Это вы серьезно? Мне захотелось спросить в комментариях: вы живете изолировано, совсем без средств передачи информации? У вас до сих пор телефон с диском? И интернет-провод оборвался у порога вашей квартиры? Ваши дети не общаются с другими детьми? Как вы собрались «не печалить детей такими новостями»?

Конечно, если детям три-четыре-пять лет, то не стоит сажать их на стул и подробно объяснять, что случилось. Рассказывать об удушении дымом или о том, как люди выпрыгивали из окон. Но и таким детям надо объяснить, почему мама плачет весь день. Любой психолог вам расскажет о том, как тревожность мамы передается ребенку.

А те дети, что постарше, – они живут в социуме. И вы будете удивлены – они общаются не только на тему уроков, игр или «как сделать лизуна из тетрабората натрия». Они обсуждают новости. Все те же, которые обсуждают взрослые. И знаете почему? Потому что они – наше отражение. И изолировать детей от этих новостей – это медвежья услуга.

- Ему будет тяжело, ведь погибли такие же дети, как он, - говорят мне.

Да, ему будет тяжело. Но в ваших силах рассказать ему так, чтобы он мог справиться с этой информацией. Он все равно об этом узнает, сделайте так, чтобы он был готов.

Я спросила 10 детей от 8 до 14 лет: «вы обсуждали трагедию в Кемерово?». И все ответили «да». Более того, это вот подростки показали мне видео, которые я старалась не смотреть. Они рассказали мне о 300 погибших. Спросили, что я думаю про то, что зал был закрыт. Знаете, они были подготовлены лучше меня. И напуганы были больше меня.

Те, которые поменьше, задавали страшные в своей простоте вопросы: «А почему начинается пожар? А у нас такое может быть? А что делать, если кругом огонь? Куда идти? А я могу оказаться в такой ситуации?»

Молодцы те учителя, которые потратили какой-то из уроков для того, чтобы обсудить эту трагедию в классе. Это лишняя возможность рассказать о такой скучной теме, как противопожарная безопасность. Да, это звучит цинично. И я бы всем сердцем хотела, чтобы таких поводов не было, но жизнь есть жизнь. И как только вы скажете школьнику, что сегодня классный час будет посвящен теме противопожарной безопасности, так сразу к назначенному времени не досчитаетесь три четверти детей. И знаете, их отпросят сами же родители. «Что? Классный час про противопожарку? Ой, нет, иди домой». Я и сама писала смс, чтобы моих детей отпустили, чтобы не тратить час впустую, слушая, что делать при задымлении. А теперь вот я сто раз подумаю. И более того – я сама уже второй день объясняю, что делать, если начался пожар. Как себя вести. Потому что я помню, что любое действие, доведенное до автоматизма, снижает панику.

Знаете, вот эти люди - охранники, которые не спасли детей; билетерша , которая заперла дверь; даже самое большое руководство, которое дало преступное разрешение на строительство ТЦ – они все тоже были детьми. Представляете? Но в какой-то момент им не объяснили, что такое хорошо и что такое плохо. Не вбили в их дурные головы, что человеческая жизнь бесценна. Вот так не повезло им.

У нас огромная возможность изменить завтра. А именно: воспитать наших детей так, что они не будут давать взяток; не будут идти на поводу у самодуров начальников; никогда не запрут на ключ дверь, за которой есть люди; не построят комплекс из дерьма и палок – зачеркнуто – из пожароопасных материалов. Давайте это сделаем. Хотя бы ради тех, кто погиб в воскресенье.

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