В Москве из-за акции «Кемерово, мы с тобой» закрыли двери в ТЦ «Охотный ряд».

27 Март 20:11 2018-03-27T22:08:00+03:00

Посетителей выпускали только через два выхода [видео]

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На Манежную площадь уже четвертый час идут москвичи. Возле плаката с надписью "Кемерово. Мы с тобой" они оставляют плюшевые игрушки, цветы. Без слез никто не уходит. Акция прекрасная. Тысячи людей прониклись. Но почему повторяются одни и те же ошибки? Почему проход людей был организован так, что пришлось ограничить движение людей в торговом центре "Охотный ряд"? Выходы закрыли. Те самые, которые ведут на Манежную площадь.

- Почему закрыто? - спрошу я.

- Закрыто и все, - скажет охранник.

- А где выходить? В другом конце тоже выход закрыт.

- Вам нужно спуститься вниз. И, если вам нужно пройти на Манежную площадь, то там выйти на улицу и пройти через рамки металлоискателя.

- Повторяется то, что было в "Зимней вишне". Вы издеваетесь? А если сейчас что-то случится? - стала паниковать посетительница.

При этом за дверьми стояли курили трое парней. Их охранник выпустил покурить и впустил обратно.

Почему проход людей был организован так, что пришлось ограничить движение людей в торговом центре "Охотный ряд"?Фото: Алиса ТИТКО

- Курящим привилегии? - спрашиваю.

- Но они не пошли на Манежную площадь, - аргументирует охранник.

С теми же вопросами "где выход?" подходят и другие. И охранник отправляет их к открытым дверям - к переходу метро.

- А когда снимут ограничения? Сегодня, завтра? - интересуюсь.

- Неизвестно. Может скоро.

Получается, если на Манежной площади нужно было обеспечить безопасность, то пришлось жертвовать безопасностью людей в торговом центре "Охотный ряд"? Почему его не закрыли полностью на время акции? Вероятно, чтобы не терять прибыль. В кинотеатре в торговом центре "Зимняя вишня" тоже не хотели терять прибыль. Думали только о деньгах, а не о людях.

Выходы закрыли. Те самые, которые ведут на Манежную площадьФото: Алиса ТИТКО

- Это распоряжение свыше, а не наше личное. Откроем двери после завершения акции. А когда она закончится - мы не знаем, - скажет "Комсомольской правде" управляющий торговым центром "Охотный ряд" Сергей Королев.

- А, если сейчас, не дай Бог, пожар. У вас все двери закрыты. Разве так можно? - спрашиваю.

- Не беспокойтесь. Сработает противопожарная система, двери сразу же откроют и людей выведут.

- Но это же риск.

- Мы находимся в центре города. Нас часто закрывают в связи с акциями, праздниками. Нам тоже это не нравится.

- Но можно же на время акции закрывать торговый центр совсем? Не рисковать жизнью людей.

- Но магазины потеряют прибыль.

- Прибыль. А о людях подумать?

- О людях мы тоже думаем. У нас с противопожарной системой все хорошо.

- У вас была уже внеплановая проверка в связи с трагедией в Кемерово?

- Еще нет. Но думаю, что в ближайшее время точно будет. Нас и без них часто проверяют. Просим посетителей не беспокоиться.

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Если оценивать Россию по количеству пожаров в торговых центрах, то наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира. В Европе, США большие магазины горят редко – может, раз в 10 лет что-то случится. Зато истории из Индии, Парагвая, Индонезии очень напоминают кемеровскую трагедию. Где-то сигнализация не работала, где-то блокировали выходы.

- Что с нашими торговыми центрами не так? Мы их строим как-то неправильно? Почему у нас пожары редко обходятся без смертей? – вопрос вице-президенту Международной академии архитектуры Михаилу Хазанову.

- Сейчас практически все ТЦ проектируются по схожим архитектурным решениям. Архетипы идеального торгового центра были придуманы достаточно давно, и сейчас все стараются на них ровняться (подробности)

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