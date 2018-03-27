Сборная России опять проиграла. Теперь Франции - 1:3

27 Март 21:00 2018-03-27T21:42:59+03:00

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Российская сборная проиграла третий из четырех последних контрольных матчей. Франция, как и Бразилия несколько дней назад, положила хозяевам чемпионата мира три гола - 1:3. И это снова было больно и обидно. Хотя бы потому, что, казалось, у нас есть шанс.

Все начиналось, как всегда - сборная России героически оборонялась и временами бегала в контратаки. Более того, в матче с французами первый опасный момент создали мы. Грамотно прочерченная передачами атака закончилась ударом Смолова - вратарь был на месте. Но класс французов со временем чувствовался все весомее. А на 41-минуте Погба проткнул одним пасом всю нашу оборону насквозь, оказавшийся на острие этой передачи Мбаппе накрутил пару защитников и отправил мяч в ворота - 0:1.

Второй гол все тот же Погба отправил нам замечательным ударом со штрафного в обвод стенки на 50-й минуте - 0:2. А потом Франция галантно откатилась на свою половину: сможете - забивайте. И мы смогли. Атака правым флангом, замечательно выкрученный Смольниковым пас на дальнюю штангу - и подставленная нога Смолова сократила разрыв в счете - 1:2. Но разгоревшуюся было надежду Мбаппе погасил издевательским голом, раскидав защиту финтами и отправив мяч между ног Луневу - 1:3. Третье поражение в четырех последних матчах. И что теперь с этим делать?

Вообще, тот, кто подбирал соперников для товарищеских матчей сборной России, явно решил довести до суицида тренерский штаб нашей команды. Подряд Аргентина, Испания, Бразилия, Франция... Гранд на гранде, полный набор, чтобы окончательно удавить уверенность российской сборной в собственных силах и стереть в пыль любые надежды на то, что на чемпионате мира у нас может хоть что-то получиться. Неужели нельзя было после Аргентины подобрать какую-нибудь Австралию? А после Бразилии - например, Тунис? Они тоже участники чемпионата мира, но ближе нам по классу. И в матчах с ними можно было понять, действительно ли нам сразу сказать "прощай" домашнему турниру.

А у нас в соперниках весь топ мирового футбола. Нам для полного счастья еще бы Германию, чтобы с гарантией забить сборную России под плинтус. Но будут ли у нее такие матчи на чемпионате мира? С такими грандами? Когда? Когда выйдем из группы? Но там у нас Саудовская Аравия и Египет перед Уругваем. Как минимум с первыми мы должны будем атаковать всю игру, со вторыми - тоже не отсиживаться в обороне.

А пока кажется, что с сейчас мы готовимся минимум к полуфиналу. Теперь мы это будем делать в дичайшей депрессии. После трех поражений и одной чудесной ничьи в четырех контрольных матчах страна уверена, что сборная России - полное ничтожество. Хотя на самом деле это не так. И резкие контратаки у команды проходят, и Смолов забивает регулярно, и Головин очень хорош в центре поля, и Акинфеев в порядке.

Сейчас наверняка будут искать виновных, и будьте уверены - найдут молниеносно. Первым из них назначат Черчесова - припомнят ему давний конфликт с Денисовым, потыкают носом в схему с 5-ю защитниками, с которой мы все равно в трех последних матчах пропустили 9 голов, и придерутся к его жесткой манере общения. Все это так. Но других игроков у нас нет, из тех, что есть - шестеро из основного состава с травмами. А до начала чемпионата мира всего 78 дней. Менять тренерский штаб за два месяца до турнира - это чистое самоубийство. Если и найдутся те специалисты, кто подхватит сейчас команду, спроса с них точно не будет никакого и все превратится в настоящую авантюру.

Так что сборной России остается жить эти два месяца в обстановке фанатской паники и с верой, что все эти матчи с Аргентиной, Испанией, Бразилией и Францией сделали ее сильнее.