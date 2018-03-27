Покупая новый смартфон, ты приближаешь климатическую катастрофу

27 Март 21:11 2018-03-27T21:34:31+03:00

IT-индустрия оказывает куда более пагубное влияние на экологическую обстановку, чем нам казалось раньше. Подумайте об этом, когда соберетесь покупать новый смартфон Фото: Влад КОМЯКОВ

К 2040 году объем выбросов парниковых газов при изготовлении гаджетов и компьютеров будет сопоставим с ущербом, который наносит экологии весь автомобильный парк планеты

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Долгое время считалось, что основной вклад в загрязнение природы вносят тяжелая промышленность и транспорт. Компьютерные технологии в этом отношении выглядели благом, поскольку заменяли физическую деятельность ее виртуальными аналогами. Скажем, благодаря появлению суперкомпьютеров ведущие ядерные державы отказались от испытаний своего атомного оружия. Моделировать подрыв ядерного и термоядерного боеприпаса оказалось проще и дешевле с помощью цифровых технологий. Казалось бы, за одно это отцам компьютерной революции стоило бы поставить памятник.

Однако, недавно в научном журнале Cleaner Production появилось исследование, которое в пух и прах разбивает теорию об экологической «невинности» гаджетов и компьютеров. Лотфи Белхир профессор кафедры предпринимательства и инноваций школы инженерной практики и технологий Университета Макмастера ( Канада) подсчитал, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу при производстве различных устройств IT-индустрии. В их число входят персональные компьютеры, ноутбуки, мониторы, смартфоны , планшеты, а так же объекты инфраструктуры, без которых функционирование Всемирной паутины совершенно невозможно – это центры обработки данных и коммуникационные сети .

При этом обнаружилась совершенно потрясающая динамика: в 2007 году этот сектор давал 1 % выбросов СО2 от общего объема. К 2020 году показатель составит уже 3,5 процента. А в 2040 году вклад индустрии информационных компьютерных технологий в производство парниковых газов вырастет до 14 процентов. А это половина того объема, который вырабатывает транспортный сектор планеты!

Причем, ведущую роль в загрязнении природы играют именно смартфоны.

- Сам гаджет потребляет мало энергии, однако для изготовления чипа и материнской платы необходимы золото и редкоземельные металлы, - поясняет Лотфи Белхир. – А их добыча и производство очень грязное дело. Особо пагубной является погоня за модой. Маркетинговая политика производителей смартфонов привела к тому, что пользователи в среднем покупают новый аппарат каждые 2 года. Смартфоны устаревают с невероятной скоростью, это порождает экстраординарное и ненужное количество отходов. При этом сегодня только 1 процент старых смартфонов перерабатывается повторно.

Канадский ученый подсчитал, что за 10 лет ( с 2010 по 2020 годы) произойдет скачкообразный рост выбросов парниковых газов при производстве смартфонов – с 17 до 125 мегатонн углекислого газа. То есть рост составит 730 процентов! А в целом IT-отрасль через два года испортит воздух, произведя 764 мегатонн СО2. Примерно столько сегодня вырабатывает такая страна, как Канада.

По словам исследователя у «всеобщей смартфонизации» есть еще одна сторона, о которой обычно пользователи не задумываются. Каждое текстовое сообщение, телефонный звонок, каждое видео, которое вы загружаете, проходит через центр обработки данных. Телекоммуникационные сети и дата-центры потребляют огромное количество энергии. И в основном это электроэнергия, полученная с помощью сжигания ископаемых видов топлива.

Таким образом, IT-индустрия оказывает куда более пагубное влияние на экологическую обстановку, чем нам казалось раньше. Подумайте об этом, когда соберетесь покупать новый смартфон.