Главный тренер сборной Франции сказал, сможет ли Федор Смолов заиграть в "Ювентусе"

27 Март 21:20 2018-03-27T21:24:46+03:00

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Футболисты сборной Франции вновь, как и два года назад, весной перед крупным турнирном победили в товарищеской игре Россию. Если в 2016 году в марте наши уступили в Сен-Дени 2:4, то в марте 2018 года россияне уступили 1:3 в Санкт-Петербурге команде Дидье Дешама. После очередной победы над нашими на послематчевой пресс-конференции Дешам поделился впечатлениями от матча Россия - Франция.

- Как проанализируете эту игру?

- У нас есть всегда эта сила - создавать ситуации и создавать результат, сегодня это 3 гола. Но всегда можно сделать лучше. В первом тайме у нас были глупые потери мяча.

- Это - первый раз, когда вы играете 4-3-3. Что думаете об этом и что думаете про игру без Гризмана с первых минут?

- На самом деле, это - разные системы, но это интересно их применять. Когда мы играли слишком в линию, то 4-4-2 - другая система, здесь больше с опорой на центр, но это - игра с тремя нападающими. Мы можем играть в обоих схемах.

- Гризманн часто подсказывает игрокам тактику. Он у вас в качестве играющего тренера практически - это его инициатива или же вы ему что-то говорите?

- Он - не тренер, он - игрок, ему еще долго выступать. А то, что он подсказывает, говорит об этом опыте. Он - лидер команды и в частности лидер нападения.

- Если честно, когда Россия забила, появился ли страх, что отыграются?

- Испугался ли? Нет. В футболе что-то иногда повторяется, а когда-то нет. Для команды соперника этот гол стал воодушевляющим моментом, но для нас это не представило большой опасности. Потом мы забили третий гол, который позволил ощутить ответственность.

- Смог ли Федор Смолов заиграть в "Ювентусе"? В родном для вас клубе.

- У него много шансов. Но на самом деле, это качественный игрок, способный находиться на острие атаки.

- Почему Франция играла без траурных повязок? Просто вопрос, не претензия.

- На самом деле, не мне принимать решение. Когда мы играли во Франции в пятницу, то знаете у нас тоже был теракт. У нас была траурная повязка, а у соперников - нет. Но солидарность выражается не в этом. Мы всем сердцем соболезнуем всем погибшим в этой трагедии, тем более что погибло много людей.

- Почему ваши футболисты обняли друг друга перед разминкой накануне встречи?

- Я не знаю, потому что я не выхожу во время разминки. Может быть, это какой-то ритуал.