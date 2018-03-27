Главный тренер сборной России по футболу объяснил, почему не вызывает Игоря Денисова

27 Март 21:51 2018-03-27T21:54:02+03:00

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На послематчевую пресс-конференцию после поражения 1:3 в матче с Францией главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел под аплодисменты некоторых журналистов, которые ждали появления наставника нашей сборной.

- Добрый вечер! Спасибо за ваши аплодисменты, - улыбнувшись, ответил тренер. И перешел к вопросам.

- Как оцените игру Нойштедтера?

- С удовольствием охарактеризую игру команды, а потом - к игрокам. К вашему вопросу вернусь чуть позже.

- Сборная сыграла сегодня в атакующий футбол. Россия готова к такому футболу против топ-команд?

- Есть и качество, зрелищность игры. А есть и результат. После матча с Аргентиной мы получили много критики. С Бразилией мы сдерживали атаки, во втором тайме - пропустили. Сегодня с первых минут мы начали игру в атаку. Есть два критерия - качество игры и результат. Как показывают такие матчи - как только мы раскрываемся, начинаются проблемы. Не каждый раз мы играем с Бразилией и Францией, нас ждут другие игры в группе. Старались и во втором тайме с Бразилией больше атаковать и сегодня. Была бы сегодня команда Франции чуть ниже уровнем, результат был бы и другой.

(спустя паузу возвращается к вопросу о Нойштедтере) - Так вот, про Романа. Есть качество и отношение к игре. Ни к кому нет нареканий. Если же говорить по Роману - он много не играл, сегодня же играл "с листа". Надо еще "четко" посмотреть, были определенные просчеты. Надо спокойно все проанализировать. Он какие-то вещи услышит на разборе от меня, но не через прессу.

- Общий итог не очень приятный. Но сказали, что второй матч понравился больше. Если не считать забитого гола, то что именно понравилось?

- Держали мяч лучше в определенных моментах. Был в первом тайме момент, когда на 15 минут отдали инициативу, но потом вернули. По-моему так.

- Кубок Конфедераций заставил по-новому посмотреть на многое. 4 матча подряд с топ-сборными заставили посмотреть тоже по-новому?

- У нас выпало много игроков и это заставляет на многое смотреть иначе. У нас состав неполный, но нам в любом случае надо смотреть не на соперника, а на себя.

- Читали ли вы текст про Игоря Денисова? Так вы почему же его не вызываете?

- Я к сожалению, мне не прислали этого текста, я его не читал. Не знаю, о чем речь. Почему не вызываю? Я - главный тренер и так считаю.

- Вопрос по центру обороны: вы говорили про Березуцких, так может быть Игнашевич нам поможет?

- Даже не знаю как ответить. Мы все время называем фамилии. Если системности нет и она не работает. Если футболист заканчивает со сборной, то он - заканчивает. Игнашевич - точно закончил! Потому что я с ним разговаривал, как только принял команду. Мы уже с этими большими игроками сыграли много турниров. Два года назад прошел чемпионат Европы. И футболистов постоянно ругают. С Игнашевичем мы обсуждали все в ресторане и он за меня заплатил!

- Нужен ли сборной Заболотный, который не забивает голы?

- У нас постоянно происходят какие-то натуральные изменения. Поэтому есть сборная, соревнования, соперник, сегодняшнее игровое состояние. Поэтому видим то, что видим. Круг кандидатов очерчен, кто хорошо играет, того и вызываем. Условного Кокорина нам надо подумать как менять, а еще Джикию, Васина. Сколько бы игроков не было, надо правильно подходить к каждому. Если бы так легко было забить французам! Он всегда выходит на замену с большим желанием. На него отвлекаются и мы можем из-под него забить.

- Сказали, что круг очерчен. А насколько вероятно, что кто-то еще добавится?

- А по игре можно? Давайте не философствовать.

- Подлежит ли разбору эпизод с третьим голом? Вратарю между ног забили.

- Мы постоянно разбираем тактические вещи. А то, что мяч пролетел под ногой, и нечего говорить. Даже вы понимаете, что произошло что-то не так.

- Какой вариант с опорным полузащитником оставил больше впечатлений?

- Мы играли чуть по-другому. Моторики нам Головин сегодня добавил.