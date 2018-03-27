После поражения от Франции Черчесов признался, что Игнашевич заплатил за него в ресторане

27 Март 22:22 2018-03-27T22:24:33+03:00

Наша сборная уступила со счетом 1:3 в товарищеской игре, которая прошла в Санкт-Петербурге

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Футболисты сборной России спустя всего несколько дней после матча с Бразилией во вторник, 27 марта, провели еще один товарищеский весенний поединок. В Санкт-Петербурге под закрытой крышей стадиона на Крестовском острове мы сыграли с вице-чемпионами Европы 2016 года — сборной Франции.

ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ

Страшная трагедия в Кемерово наложила свой отпечаток на контрольную игру России и Франции. И если матча с Бразилией многие болельщики ждали, будто праздника, то вот эмоциональный фон поединка с французами был чуть более скромным. За сутки до матча было официально объявлено, что на эту игру обе команды выйдут в траурных повязках в знак памяти по погибшим в пожаре, который произошел в Кемерово. Французская команда поддержала эту инициативу.

Самый радостный момент для нашей команды в матче со сборной Франции - гол Федора Смолова.Фото: REUTERS

Уже утром в день матча делегация сборных России и Франции отправилась на Дворцовую площадь. Там, у Александровской колонны, находится импровизированный мемориал памяти погибших на пожаре в Кемерово. Люди туда приносят цветы и детские игрушки, оставляют скорбные послания. Представители обеих играющих команд возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших в пожаре. Ну а сама игра началась с минуты молчания в память о трагических событиях, которую объявили по стадиону.

Килиан Мбаппе открывает счет в матче.Фото: REUTERS

«ШТРАФНИК» НОЙШТЕДТЕР — В СОСТАВЕ

Сборная России после разгромного поражения от Бразилии сделала сразу несколько перемен в составе. В числе тех, кто начал игру с Францией с первых минут, оказался и недавно попавший в скандал защитник Роман Нойштедтер. После игры с бразильцами Роман вместе с Константином Раушом и общими друзьями ушел в ресторан, хотя по распорядку дня у сборной был отбой. В итоге — штраф. Но спустя три дня он — в стартовом составе сборной.

И если для команды Станислава Черчесова матч с Францией — время экспериментов, то вот у соперников встреча представлялась крайне важной. Как поговаривали, именно по результатам матча с Россией Дидье Дешам должен будет решить, кого возьмет на чемпионат мира по футболу в Россию. Так что французские футболисты горели желанием себя проявить в этой игре.

Футболисты сборной России на фоне баннера в память о погибших при пожаре в Кемерово.Фото: REUTERS

При объявлении состава зрители стадиона в Санкт-Петербурге приветствовали теплее всего игроков «Зенита» в составе россиян и форварда Антуана Гризмана, как самого крутого игрока, у сборной Франции.

ПРОВАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ

Для Санкт-Петербурга поединок России и Франции стал контрольной проверкой перед чемпионатом мира по футболу 2018. И к началу поединка арена стадиона на Крестовском острове не была заполнена полностью. Это при этом, что практически все билеты на матч были проданы. Оказалось — не все успели пройти досмотр на входе на стадион и часть зрителей не успели к началу игры.

- 3 минуты до начала игры. Половина народа еще не может попасть на стадион. Ворота закрыты, - написал в соцсетях один из зрителей, спешивших на матч с Францией. Такой вот прокол организаторов. Но зато все вышло хорошо с точки зрения организации внутри чаши стадиона.

Форвард сборной России Федор Смолов в борьбе за мяч с французами.Фото: REUTERS

Если в день игры под вечер в Санкт-Петербурге стояла холодная погода в пять градусов мороза, то благодаря закрытой крыше арены на стадионе были все +15! Можно было снять верхнюю одежду и следить за игрой, будто в театре.

В итоге трибуны 56-тысячного стадиона в Санкт-Петербурге заполнялись постепенно по ходу первого тайма встречи по мере подхода зрителей. В начале игры самым опасным оказался момент у Федора Смолова — форвард «Краснодара» после паса Алана Дзагоева с пары метров пробил мощно, но в руки вратарю команды Франции.

ГОЛЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ КРЕСТОВСКОГО

И вот когда к концу первого тайма стадион в Санкт-Петербурге практически заполнился и подошли все зрители, случился первый гол. Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил первый мяч в ворота россиян на 41-й минуте матча, выведя Францию вперед 1:0. Но буквально через минуту Федор Смолов вновь оказался в одиночестве у ворот Льориса и попал голкиперу соперника в руки, да еще и угодив в офсайд!

Реакция наших игроков на гол Федора Смолова. Сам автор гола целует мяч.Фото: REUTERS

После же перерыва у нас было сделано несколько замен в обороне и на 49-й минуте после удара со штрафного Поля Погба счет стал 2:0 в пользу Франции — мяч по невероятной траектории обогнул стенку и плюхнулся в угол ворот Андрея Лунева. Футболист «Манчестер Юнайтед» отпраздновал этот гол по-своему, приподняв обнажив вторую футболку, которая была под игровой. А на ней была надпись: «С днем рождения, папа! Благослови тебя Аллах!». Год назад у полузащитника сборной Франции умер отец и в день его рождения Погба забил гол в матче за сборную.

manchesterunited @PaulPogba celebrates netting a stunning free-kick for France with a touching tribute to his late father. #RUSFRA #MUFC

Ну а третий гол сборной Франции и вовсе вышел издевательским. Килиан Мбаппе финтами на краю штрафной площади накрутил Романа Нойштедтера и пробил по воротам. Настолько удачно все вышло, что мяч влетел в ворота между ног нашему вратарю Андрею Луневу.

Единственный мяч у россиян на 68-й минуте забил Федор Смолов после нашей быстрой атаки. После гола Смолова счет стал 2:1 и у нас была надежда на что-то хорошее. Но третий гол Мбаппе все перечеркнул.

ДЕШАМ ОЦЕНИЛ ИГРУ СМОЛОВА, А ЧЕРЧЕСОВ - ИГНАШЕВИЧА

Послематчевые пресс-конференции обоих тренеров получились достаточно динамичными и каждая по-своему интересными.

Наставник французов Дидье Дешам, подводя итоги матча, вспомнил о трагедии в Кемерово. Его команда играла без траурных повязок, но, тем не менее, это не значило отсутствие солидарности:

Форвард сборной Франции Мбаппе отметился не только двумя голами в ворота россиян, но еще и желтой карточкой.Фото: REUTERS

- Когда мы играли во Франции в пятницу, то знаете у нас тоже был теракт. У нас была траурная повязка, а у соперников - нет. Но солидарность выражается не в этом. Мы всем сердцем соболезнуем всем погибшим в этой трагедии, тем более что погибло много людей.

Но когда же речь зашла об игре Федора Смолова, то наставник французов по-достоинству оценил игру нашего нападающего, ответив немного уклончиво на вопрос о шансах заиграть в «Ювентусе»:

- У него много шансов на это. Но на самом деле, это качественный игрок, способный находиться на острие атаки.

А вот когда нашего тренера Станислава Черчесова начали распрашивать по поводу изменений в составе команды, то под конец пресс-конференции он попросил настойчиво по игре задавать вопросы. Но все-таки раскрыл любопытную деталь того, как попрощался со сборной защитник Сергей Игнашевич:

- Я с ним разговариал как только принял команду. Мы обсуждали все вопросы в ресторане и он за меня оплатил счет.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может был весьма эмоционален в этой игре.Фото: REUTERS

Для сборной России матч с командой Франции был последним перед финишем чемпионата России. Дальше — только товарищеские игры перед чемпионатом Европы. В следующий раз в бою мы увидим команду 30 мая. Нашим предстоит сыграть против сборной Австрии. И, как ожидается, 5 июня в Москве мы встретимся со сборной Турции. Это будет за 9 дней до старта ЧМ-2018 по футболу. Он откроется 14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия, который пройдет в «Лужниках».