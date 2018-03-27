2018-03-27T23:06:28+03:00
В мире

Экс-министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя: Я бы не высылал российских дипломатов, основываясь на той информации, что есть

Крупный политик из Хельсинки критикует руководство страны за то, что оно безоговорочно поддержало антироссийский демарш Британии
Алексей ВАРЕНОВ
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Эркки ТуомиойяЭркки ТуомиойяФото: EAST NEWS
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Вчера послов России в североевропейских странах вызвали в министерства иностранных дел и объявили о решении — Норвегия, Швеция и Финляндия высылают по одному российскому дипломату, Дания — двух. Эти недружественные действия, за которыми очевидно последуют ответные с российской стороны, были предприняты в знак солидарности с раскручиваемым Великобританией «делом Скрипаля».

У журналистов и дипломатов, наблюдавших за процессом в развитии, сложилось впечатление, что финской стороне это решение далось непросто. Наши читатели, нежившие в СССР, уже не помнят, что такое «обязаловка» — это гадкое чувство, когда «не хочется, но придется». На протяжении последней недели схожие ощущения, похоже, испытывали главы правительств и руководители дипломатических ведомств стран Северной Европы. Политики много говорили о важности продолжения диалога с Россией, что доказательств предъявлено мало, но отреагировать придется. Потому-что европейцам надо поддерживать друг друга.

От слов к действиям они перешли лишь после того как «старшие товарищи» в лице Лондона, Вашингтона и Берлина показали пример как, не утруждая себя доказательствами, можно обвинить Россию и заодно наказать непричастных. Очевидно же, что 100 с лишним высланных по всему миру, кем бы они ни были, за всю жизнь ни завербованного британской разведкой Скрипаля, не мифический боевой газ, которым его отравили, в глаза не видели…

У профессионалов внешней политики другое мнение на этот счет.

«С той информацией, что я имею сейчас, я бы не принял такого решения, пишет в Facebook бывший дважды министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя. — Надеюсь, что у правительства есть для этого основания. … По закону действия должны опираться на достаточные доказательства, а не только на подозрения». При этом он, чтобы сгладить свое невольно пророссийское высказывание, все же не удержался от едкого комментария: мол, не хотим же мы понижать наши правовые стандарты до российского уровня.

Мнение Туомиойя дорогого стоит. Он — настоящий зубр финской внешней политики, возглавлял МИД Суоми в общей сложности 11 лет при пяти премьерах. Сейчас он депутат парламента, член комитета по международным делам.

Хельсинки.

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