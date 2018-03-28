Телеканал НВО раскошелится на спин-оффы "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 00:33 2018-03-28T00:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Все яснее становится, как будет развиваться дальше фэнтези-вселенная Джорджа Мартина. Уже известно, скоько будет спин-оффов у "Игры престолов" и о чем они будут. Правда, для всех это пока большая тайна. Кстати, сам писатель активно принимает в их разработке: "Мы провели много времени, обсуждая идеи, историю Вестероса и окружающего его мира."

И вот один из телебоссов НВО, ответственная за сериалы Франческа Орси, раскрыла подробности подготовки будущих спин-оффов фэнтезийной телесаги. Оказалось (к счастью фанатов), HBO настроен решительно и не будет экономить.

"$50 миллионов на сезон будет определенно мало для реализации наших замыслов. Мы играем по-крупному. Франшиза обязательно должна получить дальнейшее развитие. Поступить иначе значило бы совершить нечто вроде должностного преступления", - сообщила Орси.

Для работы над продолжениями телеканал пригласил четыре команды сценаристов, по команде на каждый спин-офф. Туда вошли (пока не ясно, в какую именно) Макс Боренштейн ("Годзилла», "Конг: Остров черепа") , Брайан Хелгелэнд ("Секреты Лос-Анджелеса", "Таинственная река"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба") и Карли Рэй (сериал "Безумцы").

В Вестеросе есть места, куда не ступала нога фаната.Фото: кадр из фильма

На данный момент известно, что все будущие сериалы станут приквелами "Игры престолов", несмотря на то, что не все будут рассказывать о событиях в Вестеросе. Сам Мартин признался, что ему больше по душе называть их не приквелами, а преемниками.

Напомним, летом несколько британских СМИ, опираясь на источники, близкие к продюсерам "Игры престолов", разразились новостью: планируется отдельный сериал про бастарда Винтерфелла Джона Сноу. Якобы актер Кит Харингтон уже дал свое согласие на участие в будущем телепроекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яра и Эурон Грейджой из «Игры престолов»: Очень трудно оставаться в образе, когда в голову летит огонь

Джемма и Пилу играют в сериале "Игра престолов" представителей не самой дружной в мире семьи – Грейджоев, лордов Железных островов.

Яра Грейджой — единственная дочь бывшего короля Бейлона Грейджоя, старшая сестра Теона, младшая сестра Родрика Грейджоя. Яра и Теон сейчас состоят в коалиции с Дейнерис и Джоном Сноу. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ВСЕ О ФИНАЛЕ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ